Son Dakika Haberleri: Likit biyopsi konusunda iş birliğine gittiler
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Likit biyopsi konusunda iş birliğine gittiler

6 saat önce

Biyomedikal uygulamalara yönelik mikroakışkan çip üstü laboratuvar sistemleri geliştiren Mikro Biyosistemler A.Ş. ile Acıbadem Labmed Laboratuvarı Likit biyopsi alanında iş birliğine gittiklerini duyurdu.

Likit biyopsi konusunda iş birliğine gittiler, System.String[]

Biyomedikal uygulamalara yönelik mikroakışkan çip üstü laboratuvar sistemleri geliştiren Mikro Biyosistemler A.Ş. ile Acıbadem Labmed Laboratuvarı Likit biyopsi alanında iş birliğine gittiklerini duyurdu.


Yapılan açıklamaya göre, Mikro Biyosistemler bünyesinde geliştirilen likit biyopsi platformunun, Acıbadem Labmed Laboratuvarı'na kurulumu yapılacak. Sistemin performans değerlendirmesi ve klinik uygulamasının gösterilmesi çalışmaları iki firmanın iş birliği ile Acıbadem Labmed Laboratuvarı'nda gerçekleştirilecek. Bu işbirliği kapsamındaki projenin TÜBİTAK SADE Programı çerçevesinde 3.1 milyon TL ile desteklendiği bildirildi.


Likit biyopsi nedir?


Likit biyopsi, kanser tanısı almış kişilerde basit bir kan testi ile hastalığın kişiselleştirilmiş tedavi ve takibine olanak sağlayan bir yöntemdir. Likit biyopsi, cerrahi biyopsiye göre daha fazla bilgi vermesinin yanında, tümörün bulunduğu bölgeden bağımsız olarak herhangi bir solid tümör için uygulanabilen minimal invaziv bir metot olarak öne çıkmaktadır. - İSTANBUL

Acıbadem, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:23 Kaynak: İHA
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