Likya Trio Performansı ile Müzikseverleri Etkiledi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bisanthe Uluslararası Oda Müziği Festivalinin altıncı gününde kemanda Nilgün Yüksel, viyolonselde Poyraz Baltacıgil ve piyanoda Barış Büyükyıldırım'ın bulunduğu Likya Trio, Süleymanpaşalı müzikseverlerle buluştu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bisanthe Uluslararası Oda Müziği Festivalinin altıncı gününde kemanda Nilgün Yüksel, viyolonselde Poyraz Baltacıgil ve piyanoda Barış Büyükyıldırım'ın bulunduğu Likya Trio, Süleymanpaşalı müzikseverlerle buluştu.



Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleşen geceyi Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat eşi Belgin Eşkinat ile birlikte takip ederken Likya Trio; Sergei Rahmaninof Sol Minör Piyanolu Trio No.1 "Elagiague" - Dmitri Şostakoviç Do Minör Piyanolu Trio No. 1, op. 8 - Felix Mendelssohn Bartholdy Re Minör Piyanolu Trio No. 1, op. - Molto allegro ed agitato - Andante con moto tranquillo - Scherzo: Leggiero e vivace - Finale: Allegro assai appassionato eserlerini seslendirdi.



Barok dönemden günümüze ilgi çekici tınılarla dinleyicilere keyifli dakikalar yaşatan Likya Trio uyumları ve performansları ile müzikseverlerden alkış aldı.



Gecenin sonunda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın çiçek takdim ettiği ekip, Bandoneonist ve besteci Astor Piazzola'ya ait "Dört Mevsimler" adlı eseri seslendirerek geceyi sona erdirdi.



Festival boyunca gerçekleştirilecek tüm konserlerin 20.00'de başlayacağı, kampüs girişinden rektörlük binasına konser öncesi ring hizmeti verileceği belirtildi.



Türkiye'nin en kapsamlı oda müziği etkinliği olan ve her yıl kapsamı genişleyerek yoluna devam eden Bisanthe Uluslararası Oda Müziği Festivali, şu konserlerle devam edecek:



"30 Ocak 2019 Çarşamba – Mimar Sinan Kontrbas Quartet, 1 Şubat 2019 Cuma – Bisanthe Quartet, 2 Şubat 2019 Cumartesi – Emre Tamer ve İstanbul Camerata Barok." - TEKİRDAĞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu

8 Aylık Hamile Kadın, Kendini Tavana Asarak İntihar Etti

Motosikletle Giderken Çelik Halatın Boğazını Kestiği İmam Ağır Yaralandı

CHP "Kadıköy Adayımız Şerdil Dara Odabaşı" Dedi, Mevcut Başkan Aykurt Nuhoğlu Yalanladı