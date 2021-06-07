LİKYA YOLU'NDA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

ANTALYA'nın Finike ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nda erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin çıkardığı cesedin Tuna Dalkılıç'a (41) ait olduğu belirlendi.

Finike'ye bağlı Boldağ Mahallesi Tikenlik mevkiindeki tarihi Likya Yolu güzergahında bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler uçurumda bir erkek cesedi olduğunu belirledi. Bölgeye ulaşan ekipler cansız bedenin Fransa'da yaşayan Tuna Dalkılıç'a ait olduğunu belirledi. Tuna Dalkılıç'ın kayalık bölgede dengesini kaybederek, düştüğü belirlendi.

JAK timi aracılığıyla bulunduğu yerden yaklaşık 800 metre yukarıdaki yola çıkarılan Tuna Dalkılıç'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.