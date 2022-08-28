Likya yolunda yürüyüşe çıkan ve kaybolan 3 turist için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Likya yolunda yürüyüşe çıkan ve kaybolan 3 turist için arama çalışması başlatıldı

28.08.2022 23:28
Likya yolunda yürüyüşe çıkan ve kaybolan 3 turist için arama çalışması başlatıldı

Likya yolunda yürüyüşe çıkan 3 turistin Göynük kanyonu mevkisinde kaybolduklarını bildirmeleri üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Likya yolunda yürüyüşe çıkan 3 turistin Göynük kanyonu mevkisinde kaybolduklarını bildirmeleri üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Dağ yürüyüşü için Göynük kanyonunda ilerleyen yabacı uyruklu 3 kişi, 112 ihbar hattını arayarak Likya yolu Göynük kanyonu mevkisinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.

Yaralı olmadıklarını ifade eden turistlerin kurtarılması için AFAD ekipleri çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Su seviyesinin yükseldiği Kezer Çayı'nda mahsur kalan 7 kişilik aile kurtarıldı Su seviyesinin yükseldiği Kezer Çayı'nda mahsur kalan 7 kişilik aile kurtarıldı Siirt'te su seviyesi yükseldi, yedi kişilik aile mahsur kaldı Siirt'te su seviyesi yükseldi, yedi kişilik aile mahsur kaldı
Kaynak: AA

Likya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Likya yolunda yürüyüşe çıkan ve kaybolan 3 turist için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:41 Babanın dünya başına yıkıldı! Hayat kadını cinsel ilişkiye girdiği adamın çocuğunu 1.2 bin sterline sattı
22:33 Dries Mertens Trabzonspor maçında Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu: Çıkarın şu adamı oyundan
22:17 Öldükten hemen sonra insan vücudunda yaşanan değişimler! Aynı anda katılaşmaya başlıyor
22:02 Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırplara karşı ağır bir mağlubiyet aldı
21:44 Demet Akalın'a lazer tutarak dalga geçtiler: Hemen alın onu oradan
21:44 Oğuzhan Koç'un yüksek topuklu ayakkabıları düğünün de önüne geçti
21:34 Erzurum'da kanlı kaza: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
21:32 CHP'li Engin Özkoç: Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir
21:28 Kasımpaşa, Hatayspor'u tek golle devirerek ilk galibiyetini aldı
21:22 Kayserispor evinde Giresunspor'u perişan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 23:28:43. #1.12#
SON DAKİKA: Likya yolunda yürüyüşe çıkan ve kaybolan 3 turist için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement