Likya Yörüklerinden 'Patara Yılı' kutlaması - Son Dakika
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Likya Yörüklerinden 'Patara Yılı' kutlaması

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak ve dünya gündeminde bu değerlere dikkat çekmek için 2020 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 'Patara Yılı' ilan edilmesi, Patara...

Likya Yörüklerinden 'Patara Yılı' kutlaması, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak ve dünya gündeminde bu değerlere dikkat çekmek için 2020 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 'Patara Yılı' ilan edilmesi, Patara Mahallesi'ndeki 'Likya Yörükleri Patara Grubu' tarafından bayram gibi kutlandı.

Likya Yörükleri Patara Grubu, 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesini kutladı. 20 kişilik grup, Patara Antik Kenti'nde Yörük göçünü canlandırdı. Grup, önde develer, ortada grup ve arkada atlar ile Patara Antik Kenti girişinden başlayarak, davul ve zurna eşliğinde yürüyüşe geçti. Grubu, Patara girişinde, Patara Antik Kenti Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve Prof. Dr. Fahri Işık karşıladı. Grup, Patara takı önünde halk oyunları gösterisinin ardından Likya Birliği Meclisi binası ve Patara Antik Kenti ana caddesine kadar yürüyüşe devam etti. Burada halk oyunları gösterisi yapıldı. Teke ve Ege yöresi halk oyunlarından örnekler sunuldu. İki genç kız, at üstünde ana caddede gezerek, gösteri yaptı. Meclis binası önünde temsili deve güreşlerinin ardından grup, Patara Plajı'na geçti. Burada hep birlikte 'Denizin Dibinde Hatçem' türküsü söylendi. Plajda develerle, atlarla yürüyüş yapılmasının ardından etkinlik sona erdi.

Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Bugün benim için son derece özel günlerden biri oldu. Likya'nın antik kültürünü, kendi öz kültürümüzle buluşturduğumuz bir gün oldu. Bunu mümkün kılan sevgili hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. Tarih böyle bir şey işte. Geçmişten gelenlerin üzerine yenilerinin eklendiği, onlardan feyz alarak ilerlediği, kendine ait kültürleri onunla harman ettiği bir şey. Bunu Patara'da yaşıyoruz. Patara'nın Likyalı Yörükleri kendi öz kültürlerini, müziklerini, develerini, atlarını, göç kültürünü, hepsini bugün bu antik dünyanın içine taşıdı. Son derece mutluyum. 2020 Patara yılı onlar içindi zaten. Umarım güzel bir yılı hep birlikte paylaşmış olacağız" dedi.

Likyalı Yörükler Patara Grubu Başkanı Muzaffer Otlu, "2020 Patara yılı ilan edildi. Onun için Cumhurbaşkanımıza, Pataralılar olarak gönülden teşekkür ediyoruz. Biz de Likyalı Yörükler Patara ekibi olarak bunu kendi çapımızda taçlandırmak istedik. Bizim bir ekibimiz var, 'Likyalı Yörükler Patara' diye. Geldik burada onu taçlandırmaya çalışıyoruz. Amacımız geçmişteki yaşam biçimini kendi kültürümüzle birleştirerek, gelecek kuşağa aktarmak" diye konuştu.

Patara Grubu'nda Türk halk oyunlarını oynayan Hollandalı Marianne van Weezel de "Bu köyde yaşıyorum. Bulunduğum bölgeyi tarihi, doğası ve deniziyle çok seviyorum. 2020, Patara yılı ilan edildi. Benim de katkım olsun diye buradayım. Bu yıl Patara'ya daha çok kişinin geleceğini düşünüyorum. Dünyanın ilk demokratik parlamentosu olan Likya Birliği Meclisi binasından bütün dünyaya barış diliyorum. Herkesi bu kente çağırıyorum" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:12 Kaynak: DHA
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