Son Dakika Haberleri: Lila Group'tan 450 milyon TL'lik tesis yatırımı
Son Dakika Ekonomi Lila Group'tan 450 milyon TL'lik tesis yatırımı

Lila Group'tan 450 milyon TL'lik tesis yatırımı

2 saat önce

Lila Group, 450 milyon TL yatırım ile yeni bir üretim tesisi daha hayata geçirecek.

Lila Group'tan 450 milyon TL'lik tesis yatırımı, System.String[]

Lila Group, 450 milyon TL yatırım ile yeni bir üretim tesisi daha hayata geçirecek.

Lila Group'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin, ülke ekonomisine değer katacak, grubun kağıt üretim kapasitesini yüzde 50, istihdamını ise yüzde 35 artıracak yeni tesisi faaliyete geçtiğinde, aynı kampüsteki Avrupa'nın en yüksek kapasiteli ikinci entegre tesisi olacak.

Artan ihracat hacmi ve Türkiye'nin sektördeki büyüme potansiyeli karşısında üretim kapasitesini artırma kararı alan şirket, Çorlu'da bulunan mevcut üretim tesisi ile aynı kampüste, 50 bin metrekare alan üzerine 450 milyon TL yatırım ile yeni bir üretim tesisi daha kuracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lila Group Üst Yöneticisi (CEO) Alp Öğücü, üretim kapasitelerini artırma kararı aldıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Çorlu'da şu anda tek çatı altında Doğu Avrupa, Türkiye Kafkaslar, MENA bölgesinde en büyük entegre üretim tesisi olarak faaliyetlerini sürdüren şirketimiz, yeni tesisimizin faaliyete geçmesi ile birlikte aynı kampüs içinde Avrupa'nın en yüksek kapasiteli ikinci entegre tesisi olma özelliği kazanacak. Hem ülkemize hem sektörümüze katacağımız değeri düşündüğümüz zaman heyecanımız ve gururumuz daha da artıyor.

Tesisimizin 2020 ilk çeyreğinde faaliyete geçmesiyle mevcut bobin kağıt üretim kapasitemizi yüzde 50 artırarak yılda toplam 220 bin ton kapasiteye, konverting yani markalı ürün kapasitemizi ise yılda 100 bin tondan 120 bin ton kapasiteye ulaştıracağız. Bununla birlikte çalışan sayımızı da yüzde 35 artıracağız. Şu anda 78 olan ihracat yaptığımız ülke sayısını daha da artırarak pazar payımızı büyütmeyi hedefliyoruz."

Verilen bilgiye göre, şirketin yeni tesisi, dünyadaki örnekleri ile karşılaştırıldığında birçok ilki barındıracak. Çok sayıda yeni teknolojinin yanı sıra, tesiste aynı zamanda atık ısı ve yağmur suyu geri kazanımı gibi sistemler de devrede olacak.

Tüm bu doğa dostu sistemler sayesinde yılda toplamda yüzde 15 oranında kaynak kullanımında tasarruf sağlanacak.

Avrupa, Çorlu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:18 Kaynak: AA
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