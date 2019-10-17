Son Dakika Haberleri: Lila Group’tan Çorlu'ya 450 milyon TL’lik yatırım
Son Dakika Ekonomi Lila Group’tan Çorlu'ya 450 milyon TL’lik yatırım

Lila Group’tan Çorlu'ya 450 milyon TL’lik yatırım

1 saat önce

İhracatta atağa geçen Türkiye'nin önde gelen temizlik kağıdı üreticisi Lila Group, Çorlu'daki üretim kampüsünde 450 milyon TL'lik yeni tesis yatırımının startını verdi.

Lila Group’tan Çorlu'ya 450 milyon TL’lik yatırım, System.String[]

İhracatta atağa geçen Türkiye'nin önde gelen temizlik kağıdı üreticisi Lila Group, Çorlu'daki üretim kampüsünde 450 milyon TL'lik yeni tesis yatırımının startını verdi. 2020'de açılacak tesis, aynı kampüsteki Avrupa'nın en yüksek kapasiteli ikinci entegre tesisi olacak.

Türkiye, Çorlu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:42 
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