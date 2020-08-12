Lillard 61 sayı attı, müthiş maçı Portland kazandı!

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'ndaki son play-off sırası için mücadele eden Portland Trail Blazers, son 5 maçındaki 4. galibiyetini Dallas Mavericks'i 3 sayı farkla mağlup ederek aldı.

Sezonun 34. galibiyetine ulaşarak konferansında 8. sırada yer alan Blazers'ta all-star Lillard 61 sayı, 8 asist ve 5 ribauntla kariyerinin sayı rekorunu tekrarlayarak maçın yıldızı oldu. Bu performansıyla 30 yaşındaki Lillard, eski efsane basketbolcu Wilt Chamberlain'in ardından bir sezonda 60 sayı barajını 3 kez aşmayı başaran ikinci oyuncu oldu. Lillard, kariyeri boyunca 60 sayı barajını 3 kez aşan ise 6. oyuncu unvanını elde etti. Carmelo Anthony de 26 sayı ve 8 ribauntluk performansıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Play-off'lara kalmayı önceden garantileyen ve sezonun 31. mağlubiyetini alan Mavericks'te Kristaps Porzingis 36 sayı, Luka Doncic 25 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt, Tim Hardaway 24 sayı üretti.

Suns galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Phoenix Suns, Philadelphia 76ers'ı 130-117 yenerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başlayan ligde çıktığı 7 maçın tamamında galibiyete ulaştı.

Bu sezon 33. kez kazanan ve Batı Konferansı'nda playoff'a kalma mücadelesini sürdüren Suns'ta Devin Booker 35 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist, Mikal

Bridges 24 sayı, Dario Saric 18 sayı ve 9 ribaunt, Ricky Rubio da 16 sayı ve 10 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 29. mağlubiyetini yaşayan Sixers'ta Alec Burks 23, Raul Neto 22, Mike Scott 17, Glen Robinson 15 sayı üretti. Maçta 31 dakika 30 saniye süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 12 sayı ve 1 top çalmayla oynadı.

İlyasova'dan 3 sayı

Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'un, Washington Wizards'ı 126-113 mağlup ettiği maçta ise milli oyuncu, 21 dakikada 3 sayı ve 4 ribaunt üretti.

Sonuçlar

Orlando Magic- Brooklyn Nets: 96-108

San Antonio Spurs- Houston Rockets: 123-105

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 117-130

Memphis Grizzlies- Boston Celtics: 107-122

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 131-134

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 113-126

Sacramento Kings- New Orleans Pelicans: 112-106