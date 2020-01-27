Lille 0-2 PSG
17 dakika önce
Ligue 1'in 21. haftasının kapanış maçında, lider PSG ile Lille karşılaştı.
Ligue 1'in 21. haftasının kapanış maçında, lider PSG ile Lille karşılaştı. Misafir ekip PSG, Neymar'ın 28'inci ve 52'nci (penaltıdan) dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Lille'de oynayan milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.
Puanını 52'ye yükselten PSG, liderliğini sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:16
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