Lille 0-2 PSG - Son Dakika
Son Dakika Spor Lille 0-2 PSG - Son Dakika Spor

Lille 0-2 PSG

17 dakika önce

Ligue 1'in 21. haftasının kapanış maçında, lider PSG ile Lille karşılaştı.

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Ligue 1'in 21. haftasının kapanış maçında, lider PSG ile Lille karşılaştı. Misafir ekip PSG, Neymar'ın 28'inci ve 52'nci (penaltıdan) dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.


Lille'de oynayan milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.


Puanını 52'ye yükselten PSG, liderliğini sürdürdü.


Neymar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:16 
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