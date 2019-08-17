Son Dakika Haberleri: Lille, Amiens deplasmanından puansız ayrıldı
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Lille, Amiens deplasmanından puansız ayrıldı

16 dakika önce

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, deplasmanda Amiens'e 1-0 yenildi.

Lille, Amiens deplasmanından puansız ayrıldı, System.String[]
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, deplasmanda Amiens'e 1-0 yenildi.
Ligin ikinci hafta mücadelesinde, milli oyuncular Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Licorne Stadı'nda Amiens'in konuğu oldu.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi Amiens, 70. dakikada Sehrou Guirassy'nin ağları sarsmasıyla müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Lille'de Boubakary Soumare 39. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İki milli oyuncunun da ilk 11'de sahaya çıktığı Lille'de Yusuf Yazıcı, 80. dakikada yerini Thiago Maia'ya bıraktı.
Futbol, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:13 Kaynak: AA
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