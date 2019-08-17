Lille, Amiens deplasmanından puansız ayrıldı
16 dakika önce
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, deplasmanda Amiens'e 1-0 yenildi.
Fransa Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:13 Kaynak: AA
1. Futbol
Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, deplasmanda Amiens'e 1-0 yenildi.
Ligin ikinci hafta mücadelesinde, milli oyuncular Yusuf Yazıcı
ile Zeki Çelik
'in formasını giydiği Lille, Licorne Stadı'nda Amiens'in konuğu oldu.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi Amiens, 70. dakikada Sehrou Guirassy'nin ağları sarsmasıyla müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Lille'de Boubakary Soumare 39. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İki milli oyuncunun da ilk 11'de sahaya çıktığı Lille'de Yusuf Yazıcı, 80. dakikada yerini Thiago Maia'ya bıraktı.
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