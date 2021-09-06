Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ağustos ayının futbolcusu seçildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün ağustos ayındaki kazananın Burak Yılmaz olduğu ifade edildi.

Fransız takımı Lille 'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz , taraftarların oylarıyla takımda ağustos ayının futbolcusu seçildi.

Son Dakika › Güncel › Lille'de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz oldu - Son Dakika

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