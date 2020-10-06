Lille'de takım kaptanı Fonte'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fonte, ligde geçen pazar günü milli futbolcular Burak Yılmaz , Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı 'nın da forma giydiği Strasbourg maçında görev almıştı.

Soylu, HDP'ye telefon açan genel başkanlara açtı ağzını yumdu gözünü: Öldürülen teröristler için Fatiha mı okudular?

Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur