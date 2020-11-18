Lille'den Burak ve Yusuf'a kritik maç öncesi destek: Macaristan karşısında arkanızdayız

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takım'ımızın yıldız isimlerinde Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı için kulüpleri Lille'den destek paylaşımı geldi.

Lille, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda; "Türkiye için son kritik mücadele. Macaristan'a karşı hepimiz Burak ve Yusuf'un arkasındayız" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE BİR ÜST LİGE ÇIKMA HESAPLARI YAPIYOR

Türkiye, B Ligi 4. Grup son maçında Macaristan ile deplasmanda saat 22.45'te karşılaşacak. Milliler bu mücadeleyi kazanıp Rusya'nın Sırbistan karşısında kaybetmesi halinde adını bir üst lige yazdıracak.