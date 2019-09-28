Lille deplasmanda berabere kaldı

Bu sonuçla Lille puanını 14'e, Nice ise 13'e çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sona erdi.

Lille, ev sahibi ekibin 13. dakikada Kasper Dolberg ile bulduğu gole, Luiz Araujo ile 24. dakikada cevap verdi.

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