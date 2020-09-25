Lille evinde galip

Fransa Ligue 1'in 5'inci hafta maçında Lille, evinde Nantes'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma A Milli oyuncu Burak Yılmaz, takımının ikinci golüne imza attı.

Fransa Ligue 1'de A Milli oyuncular Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, evinde Nantes'ı ağırladı. Karşılaşmada Zeki Çelik ve Burak Yılmaz ilk 11'de görev aldı. Pallois'in 43'üncü dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. 87'nci dakikada takımına penaltı kazandıran Burak Yılmaz, kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirerek takımına galibiyeti getiren isim oldu. Yılmaz oyunun son dakikalarında yerini bir diğer A Milli oyuncu Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.