Lille forması giyen Reinaldo'ya, Mozambik'te silahlı saldırı yapıldı

Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takım arkadaşı Reinaldo, tatil için gittiği ülkesi Mozambik'te silahlı saldırıya uğradı.
Fransız basınındaki haberlerde, Reinildo'nun tatilini geçirdiği ülkesi Mozambik'te bir arkadaşının düğününe giderken aracının çalınmaya çalışıldığı aktarıldı. Saldırganların silahla ateş açması sonucu aracın camlarının kırıldığı ifade edilirken, 27 yaşındaki futbolcunun olayın ardından karakola gittiği ve geceyi orada geçirdiği kaydedildi.
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