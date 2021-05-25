SPOR Lille'i şampiyon yapan milli yıldızlar DHA'ya konuştu - Son Dakika

SPOR Lille'i şampiyon yapan milli yıldızlar DHA'ya konuştu

25.05.2021 17:57

SPOR Lille'i şampiyon yapan milli yıldızlar DHA'ya konuştuBurak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik milli takım için Türkiye'ye geldiBurak Yılmaz: Çok mutlu ve gururluyuz"Kariyerimde çok önemli bir şampiyonluk""İtalya'ya ciddi bir şekilde hazırlanacağız""İtalya'dan çekinmiyoruz,...

SPOR Lille'i şampiyon yapan milli yıldızlar DHA'ya konuştu

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik milli takım için Türkiye'ye geldi

Burak Yılmaz: Çok mutlu ve gururluyuz

"Kariyerimde çok önemli bir şampiyonluk"

"İtalya'ya ciddi bir şekilde hazırlanacağız"

"İtalya'dan çekinmiyoruz, saygı duyuyoruz"

Yusuf Yazıcı: Anlatılamayan, yaşanması gereken duygular

"Şampiyonluk bize öz güven kattı"

"Transferle ilgili şu an bir süreç yok"

Zeki Çelik: Çok mutluyum, gurur verici bir olay

"Milli takımımız çok kaliteli"

"Şampiyonluğun farkında değiliz, çok büyük bir olay"

"5 yıl önce 3'üncü Lig'de oynuyordum şimdi Lille'de şampiyonluk kutluyorum"

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA)

Fransa Lique 1'de Lille ile şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atan milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik, hem şampiyonlukla ilgili düşünceleri hem de milli takımın EURO 2020 hedefleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

YILMAZ: ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ

Avrupa Futbol Şampiyonası'na Antalya'da hazırlanan milli takım kampına katılmak üzere Türkiye'ye gelen yıldız oyunculardan Burak Yılmaz, Lille ile önemli bir başarı elde ettiklerini vurguladı. Yılmaz, "Çok mutluyuz ve gururluyuz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Artık bunu üzerimizden atarak milli takıma gidip oraya konsantre olacağı. Yaşadığımız kolay bir şey değil, kolay da elde edilecek bir şey değil. Çok emek verildi; takım arkadaşlarımı ve hocamı hepsini kutluyorum. Çok gururluyuz" diye konuştu.

"KARİYERİMDE ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞAMPİYONLUK"

Paris Saint-Germain'i geçerek şampiyon olmanın büyük bir başarı olduğuna dikkat çeken 35 yaşındaki golcü, "Herkes bu şampiyonluğu ayrı bir yere koyuyor. Tabii ki benim kariyerimde çok önemli bir şampiyonluk. Paris Saint-Germain gibi her yönden güçlü bir camianın önünde lider bitirmek ve şampiyon olmak çok daha farklı bir duyguydu. Çok şükür bu duyguyu tattık" şeklinde konuştu.

"İTALYA'YA CİDDİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

EURO 2020'nin ilk maçında İtalya ile karşılaşacak milli takımımızın kaptanı, "İtalya maçına hazırlanmak için zamanımız var. Bunun heyecanını yaşıyoruz ve oynayacağımız takımın da farkındayız. Önce hazırlık maçlarımız var, onları geçerek İtalya'ya karşı da ciddi bir şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"İTALYA'DAN ÇEKİNMİYORUZ, SAYGI DUYUYORUZ"

Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın İtalya Milli Takımı'nda da yer alan arkadaşları için, "Burak ağabeyin gollerini gösteriyorum. Onlar da bizden biraz" çekiniyor açıklaması konusunda ise deneyimli oyuncu,

"Yok çekinmezler, İtalya defans hattıyla ekol olmuş bir takım. Kimse kimseden çekinmez. Onlar benden çekinmez, biz de onlardan çekinmiyoruz, saygı duyuyoruz. Neler olacağını göreceğiz" yorumunu yaptı.

YUSUF YAZICI: ANLATILAMAYAN, YAŞANMASI GEREKEN DUYGULAR

Şampiyonluk duygusunu anlatmanın zor olduğunu dile getiren Yusuf Yazıcı ise "Çok mutluyuz ve yorgunuz. Hayatımızın belki de unutulmayacak anını yaşadık. Hem Burak ağabey, hem Zeki, hem de Mustafa'nın orada oluşu bizi daha mutlu etti. Trabzon'dan ayrılırken de ülkemi Trabzon'u en iyi şekilde temsil etmek istediğimi söyledim. Bu söylediklerimin karşılığını almak beni çok mutlu ediyor. Çok gururluyum bunun için. Anlatılamayan, yaşanması gereken duygular. İnşallah Allah bize daha fazlasını nasip eder" dedi.

"ŞAMPİYONLUK BİZE ÖZ GÜVEN KATTI"

Lille ile elde ettikleri şampiyonluğun öz güven kazandıracağına vurgu yapan 24 yaşındaki orta saha, "Şampiyonluğun bize çok farklı bir öz güven katacağını düşünüyorum. Milli takımdaki arkadaşlarım da kendi kulüplerinde iyi performanslar gösterdiler. Onlar da milli takım için en iyi performanslarını ortaya koyacak. Her şey bizim için güzel gidiyor, öyle devam edecektir. Milli takım kamplarına gelirken çok mutlu oluyoruz. Bunu Burak ağabey ve Zeki ile de konuşuyoruz. Oradaki arkadaşlığı, birlik beraberliği özleyerek milli takıma geliyoruz. Milli takımda güzel şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLE İLGİLİ ŞU AN BİR SÜREÇ YOK"

Burak Yılmaz'ın şampiyonluktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın hem Mehmet Zeki Çelik hem de kendisinin Lille'den ayrılacağı gibi yorumlanması için ise Yazıcı, "Burak ağabey orada temiz ve samimi duygularını belirtti o paylaşımında. Transfer durumu ile ilgili bir süreç yok. Uzun bir zaman var, belki sonra olabilir" dedi.

ZEKİ ÇELİK: ÇOK MUTLUYUM, GURUR VERİCİ BİR OLAY

Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Zeki Çelik de "Çok mutluyum, ülkemizi orada temsil etmek çok güzel. İlk gidenlerden biriyim ve 3 yıldır orada oynuyorum. Şampiyon olacağımız düşünmedim çünkü PSG gibi bir takım önümüzdeydi ama şampiyon olduk. Yusuf'un, Burak ağabeyin ve takım arkadaşlarımın çok büyük emeği var, hepsine teşekkür ediyorum. Bu gurur verici bir olay. İnşallah ülkemizi daha iyi temsil etme şansı buluruz" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIMIMIZ ÇOK KALİTELİ"

Türkiye A Milli Takımı'nın kalitesinden bahseden 24 yaşındaki sağ bek, "Milli takımdan çok umutluyum; çok kaliteli bir takım ve arkadaşlık ortamı mükemmel. Yarınki antrenmanı da dört gözle bekliyoruz. Elimizden geleni en iyi performansı göstermeye çalışacağız" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞUN FARKINDA DEĞİLİZ, ÇOK BÜYÜK BİR OLAY"

5 yıl içince 3'üncü Lig'den bugün Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa uzanan kariyer öyküsüne ise Çelik, "5 yıl önce 3'üncü Lig'de oynuyordum, İstanbulspor ile şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükseldik. Oradan Lille'e gitmek büyük bir olaydı. Şampiyon olmak ise çok ayrı bir olay. Gelirken konuşuyorduk; ne yaptığımızın farkında değiliz, çok önemli bir olay ve çok sevinçliyiz" değerlendirmesini yaptı.

SPOR Lille'i şampiyon yapan milli yıldızlar DHA'ya konuştu
SPOR Lille'i şampiyon yapan milli yıldızlar DHA'ya konuştu
SPOR Lille'i şampiyon yapan milli yıldızlar DHA'ya konuştu
SPOR Lille'i şampiyon yapan milli yıldızlar DHA'ya konuştu
SPOR Lille'i şampiyon yapan milli yıldızlar DHA'ya konuştu
SPOR Lille'i şampiyon yapan milli yıldızlar DHA'ya konuştu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Lille'i şampiyon yapan milli yıldızlar DHA'ya konuştu - Son Dakika Spor


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