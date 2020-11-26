Lille ile Milan'ın çekişmesinde kazanan çıkmadı - Son Dakika

Lille ile Milan'ın çekişmesinde kazanan çıkmadı

26.11.2020 23:30
Lille ile Milan'ın çekişmesinde kazanan çıkmadı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında LOSC Lille ile AC Milan 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında LOSC Lille ile AC Milan 1-1 berabere kaldı.

Milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın kadrosunda yer aldığı Fransa Ligue 1 ekibi LOSC Lille, Pierre Mauroy Stadyumu'nda bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya Serie A ekibi AC Milan'ı konuk etti.

Lille'de Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başlayıp 63'üncü dakikada yerini Ikone'ye bıraktığı müsabakada Zeki Çelik sakatlığından dolayı kadroda yer almazken, maça yedek kulübesinde başlayan Burak Yılmaz ise süre almadı. Milan'da ise Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 61'inci dakikada yerini Diaz'a bıraktı.Milan'ın golü 46'ncı dakikada Castillejo'nun ayağından gelirken, Lille'in golünü ise 65'te Bamba kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lille 8 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken, Milan ise 7 puanla Fransız temsilcisini takip etti.


Uefa Avrupa Ligi, Milan, Lille, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Lille ile Milan'ın çekişmesinde kazanan çıkmadı - Son Dakika Spor


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