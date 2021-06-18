Lille'in futbolcusu Reinildo, ülkesi Mozambik'te saldırıya uğradı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'in futbolcusu Reinildo Mandava, ülkesi Mozambik'te saldırıya maruz kaldı.
Lille Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Reinildo Mandava'nın dün Mozambik'te saldırıya uğradığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Fransız basınındaki haberlerde, Reinildo'nun tatilini geçirdiği ülkesi Mozambik'te bir arkadaşının düğününe giderken aracının çalınmaya çalışıldığı aktarıldı.
Saldırganların silahla ateş açması sonucu aracın camlarının kırıldığı ifade edilirken, 27 yaşındaki futbolcunun olayın ardından karakola gittiği ve geceyi orada geçirdiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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