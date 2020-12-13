Lille'in sahasında bileği bükülmüyor
13.12.2020 21:36
Fransa Ligue 1'in 14'üncü haftasında Lille sahasında Bordeaux'u 2-1 mağlup etti.
Fransa
Ligue 1'in 14'üncü haftasında Lille
sahasında Bordeaux
'u 2-1 mağlup etti.Fransa Ligue 1'in 14'üncü haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz
, Yusuf Yazıcı
ve Zeki Çelik
'in formasını giydiği Lille sahasında Bordeaux'u konuk etti. Stade Pierre Mauroy'da oynanan karşılaşmada Lille rakibini 2-1 yendi. Lille'e galibiyeti getiren golleri 17'nci dakikada Bamba ve 45'inci dakikada Fonte kaydetti. Konuk Bordeaux'un tek golü ise 29'uncu dakikada Basic'den geldi.Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise yedek soyunduğu mücadelede 62'nci dakikada David'in yerine oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz'ın 90 dakikada forma giydiği mücadelede Zeki Çelik ise 83'üncü dakikada yerini Djalo'ya bıraktı.İÇ SAHADA KAYBETMİYOR
Lille bu galibiyetle puanını 29'a yükseltti. İç sahada oynadığı 8 maçın 6'sında galip gelen Lille, 2 maçta ise sahadan 1'er puanla ayrıldı. Sahasındaki 8 maçta 20 puan toplayan Lille, iç sahada en çok puan toplayan takım konumunda bulunuyor.
- İstanbul
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