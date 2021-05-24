Fransa Ligue 1'de şampiyonluk maçında Lille, deplasmanda Angers ile karşılaştı. Karşılaşmadan 2-0'lık skorla ayrılan konuk ekip 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Maç sonunda milli futbolcularımızın sevinç gösterisi görülmeye değerdi.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle milli futbolcularımız büyük bir sevinç yaşadı. Attığı gollerle şampiyonluğun mimarlarından olan Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamazken Yusuf Yazıcı ise sevinçten havalara uçtu.
Son Dakika › Spor › Lille'in şampiyonluğu sonrası Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika Spor