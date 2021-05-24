Lille'in şampiyonluğu sonrası Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk maçında Lille, deplasmanda Angers ile karşılaştı. Karşılaşmadan 2-0'lık skorla ayrılan konuk ekip 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Maç sonunda milli futbolcularımızın sevinç gösterisi görülmeye değerdi.

SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle milli futbolcularımız büyük bir sevinç yaşadı. Attığı gollerle şampiyonluğun mimarlarından olan Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamazken Yusuf Yazıcı ise sevinçten havalara uçtu.