Lille'in şampiyonluğu sonrası Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Lille'in şampiyonluğu sonrası Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı

24.05.2021 00:10

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın sonunda büyük bir coşku yaşayan milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı sevinçten havalara uçarken Burak Yılmaz ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk maçında Lille, deplasmanda Angers ile karşılaştı. Karşılaşmadan 2-0'lık skorla ayrılan konuk ekip 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Maç sonunda milli futbolcularımızın sevinç gösterisi görülmeye değerdi.

SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle milli futbolcularımız büyük bir sevinç yaşadı. Attığı gollerle şampiyonluğun mimarlarından olan Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamazken Yusuf Yazıcı ise sevinçten havalara uçtu.

Lille'in şampiyonluğu sonrası Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı

Burak Yılmaz, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lille'in şampiyonluğu sonrası Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika Spor


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