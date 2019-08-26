Son Dakika Haberleri: Lille, Renato Sanches'i transfer etti
Son Dakika Spor Haber

Lille, Renato Sanches'i transfer etti

38 dakika önce

Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Bayern Münih'ten Portekizli orta saha Renato Sanches'i renklerine bağladı.

Lille, Renato Sanches'i transfer etti, System.String[]

Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Bayern Münih'ten Portekizli orta saha Renato Sanches'i renklerine bağladı.

Lille Kulübü, Renato Sanches transferini sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile duyurdu.

Fransız basınında, Lille'in oyuncu için 20 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.

Benfica'dan 2016'da Bayern Münih'e 35 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 53 maça çıktı ve 2 gol attı.

Yusuf Yazıcı, Bayern Münih, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Slimani'nin gol attığı maçta Monaco, Nimes ile 2-2 berabere kaldı!
Devlet Bahçeli'den şehit haberleri sonrası açıklama: Milli şeref, terör şerefsizliğini silip süpürecek Cengiz Ünder sezona golle başladı Onyekuru, Galatasaray idmanını ziyaret etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 16:02:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lille, Renato Sanches'i transfer etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]