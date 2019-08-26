Son Dakika Haberleri: Lille, Renato Sanches'i transfer etti
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Lille, Renato Sanches'i transfer etti

1 saat önce

Lille Kulübü, Renato Sanches transferini sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile duyurdu.

Lille, Renato Sanches'i transfer etti, System.String[]

Lille Kulübü, Renato Sanches transferini sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile duyurdu.


Fransız basınında, Lille'in oyuncu için 20 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.


Benfica'dan 2016'da Bayern Münih'e 35 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 53 maça çıktı ve 2 gol attı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:12 
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