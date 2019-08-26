Lille, Renato Sanches'i transfer etti
1 saat önce
Lille Kulübü, Renato Sanches transferini sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile duyurdu.
Lille Kulübü, Renato Sanches transferini sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile duyurdu.
Fransız basınında, Lille'in oyuncu için 20 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.
Benfica'dan 2016'da Bayern Münih'e 35 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 53 maça çıktı ve 2 gol attı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:12
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