Lille taraftarları, Angers karşılaşması öncesinde takımına destek verdi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) deplasmanda Angers ile karşılaşacak Lille'in taraftarları takımını desteklemek için oyuncuların konakladığı otelin önünde toplandı.

Angers karşısında şampiyonluk maçına çıkacak Lille'in konakladığı otelin önünde toplanan taraftarlar, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ve diğer Lille futbolcularının formalarını giyerek takımlarına destek sloganları attı.

Taraftarların arasında bulunan Angers'de yaşayan Türkler, Türk bayraklarıyla takımı ve milli futbolcuları destekledi.

Taraftarlar, oyuncuları taşıyan otobüsün otelden ayrıldığı sırada coşkulu şekilde tezahüratlarda bulundu.

Ligue 1'in 38. ve son haftasında lider Lille ile Angers arasında oynanacak karşılaşma, Raymond Kopa Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Lille, mücadeleyi kazanması halinde en yakın takipçisi Paris Saint-Germain'in Brest deplasmanında alacağı sonuca bakmaksızın sezonu şampiyon tamamlayacak.