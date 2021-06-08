Lille taraftarları, ayın golü oylamasında Burak Yılmaz'ı tercih etti

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, nisan ayından sonra mayıs ayında da taraftarların en iyi gol oylamasında Burak Yılmaz'ı seçtiği kaydedildi.

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