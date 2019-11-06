Son Dakika Haberleri: Lille yıkıldı ama Yusuf Yazıcı ayakta kaldı!
Son Dakika Spor Lille yıkıldı ama Yusuf Yazıcı ayakta kaldı!

Lille yıkıldı ama Yusuf Yazıcı ayakta kaldı!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Lille, deplasmanda Valencia'ya 4-1 mağlup olurken Yusuf Yazıcı yine Fransız basınına manşet oldu.

Lille yıkıldı ama Yusuf Yazıcı ayakta kaldı!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Lille, deplasmanda Valencia'ya 4-1 mağlup olurken Yusuf Yazıcı yine Fransız basınına manşet oldu.


Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 74. dakika sahada kalan milli futbolcumuz, Fransız basını tarafından Valencia karşısında 'savaşan' üç futbolcu arasında gösterildi.


Yusuf Yazıcı'nın elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade eden Fransızlar, takımın genelinin performansının ise hayal kırıklığı yarattığı görüşünde birleşti.


22 yaşındaki futbolcuyla birlikte öne çıkarılan isimler Benjamin Andre ile Boubakary Soumare oldu.


Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in tribünden takip ettiği maçta Yusuf Yazıcı, 74. dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.


Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a böyle veda etmişti...

UEFA Şampiyonlar Ligi, Yusuf Yazıcı, Valencia, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:09 
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