Lille, Yusuf'un gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-0 yendi

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Lille, deplasmanda Bordeaux ile karşı karşıya geldi. Matmut Atlantique'de oynanan mücadeleyi lider Lille farklı kazandı.

Lille'de milli yıldızımız Yusuf Yazıcı gollerine devam etti ve 54. dakikada takımının ilk golünü attı. 66. dakikada da Weah farkı 2'ye çıkarırken, 89'da David ise maçın sonucunu belirledi ve ev sahibi ekip sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

13. GOLÜNÜ ATTI

62. dakikada kenara gelen Yusuf Yazıcı bu maçtaki golle birlikte bu sezon 26. maçında 13. kez ağları sarsmış oldu. Milli futbolcunun 4 de asisti var.Öte yandan Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı maçta Zeki Çelik ilk 11'de başladığı mücadelede 81 dakika sahada kaldı.

SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonucun ardından Lille art arda 5. galibiyetini alarak puanını 51 yaptı ve zirvedeki yerini korudu, üst üste 2. yenilgisini alan Bordeaux ise 32 puanda kaldı. Ligue 1'in 24. haftasında Lille deplasmanda Nantes ile karşılaşacakken, Bordeaux ise Brest deplasmanına konuk olacak.