Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Monaco'yu yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, Yusuf Yazıcı'nın da gol attığı karşılaşmada Monaco'yu 2-1 mağlup etti.
Ligue 1'in 13. haftasında Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda Monaco'yu ağırladı.
Burak Yılmaz'ın ilk 11'de sahaya çıktığı maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlanırken, Jonathan David 53. dakikada Lille'i 1-0 öne geçirdi.
62. dakikada oyuna giren Yusuf Yazıcı, 3 dakika sonra Burak'ın pasında topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a taşıdı.
Monaco, 90. dakikada Pietro Pellegri ile farkı 1'e indirse de mağlubiyetten kurtulamadı.
Lille bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti, Monaco ise 23 puanda kaldı.
- Kaynak: AA
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