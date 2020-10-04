Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi

Fransa Ligue 1'de 6. hafta karşılaşmasında Strasbourg, Lille'i konuk etti. Meinau Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Lille'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Zeki Çelik, 53. dakikada Renato Sanches ve 68. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

YUSUF YAZICI 74. DAKİKADA OYUNA DAHİL OLDU

Lille'de top koşturan milli futbolcularımızdan Zeki Çelik, maç boyunca sahada kaldı. Burak Yılmaz 90+2. dakikada yerini Weah'a bırakırken, Yusuf Yazıcı 74. dakikada Andre'nin yerine oyuna dahil oldu.

Ligde oynadığı 6. maçta 4. galibiyetini alan Lille, 14 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. kez mağlup olan Strasbourg ise 3 puanla 18. sırada yer aldı.

Lille, gelecek hafta Lens'i ağırlayacak. Strasbourg ise Lyon'u konuk edecek.