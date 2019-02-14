Son Dakika Haberleri: Lilly İlaç, Türkiye'nin En İyi İşverenlerinden Biri Olmaya Emin Adımlarla Devam Ediyor

Lilly İlaç, Türkiye'nin En İyi İşverenlerinden Biri Olmaya Emin Adımlarla Devam Ediyor

10 dakika önce

Top Employers Institute'un her yıl gerçekleştirdiği Top Employers araştırmasında, ikinci kez Türkiye'nin en iyi işverenlerinden biri olarak "Top Employers Türkiye 2019" sertifikasını almaya hak kazandı.

Lilly İlaç, Türkiye'nin En İyi İşverenlerinden Biri Olmaya Emin Adımlarla Devam Ediyor, System.String[]

Uluslararası bağımsız araştırma şirketi Top Employers Institute tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucu, geçen yıl Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında gösterilen Lilly İlaç, bu yıl da "Top Employers Türkiye 2019" sertifikasını almaya hak kazandı. Çalışanlarını en önemli varlığı olarak gören, çalışan mutluluğu ve bağlığını sürekli geliştirmek için çaba gösteren Lilly'nin bu alandaki başarısı bir kez daha tescillendi.

Top Employers Institute'un gerçekleştirdiği En İyi İK Uygulamaları Araştırması'nda şirketler, yetenek stratejisi, iş gücü planlama, yetenek kazanımı, oryantasyon programları, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi, liderlik gelişimi, kariyer yönetimi, ücretlendirme, yan haklar ve şirket kültürü olmak üzere 10 ayrı kriter üzerinden değerlendirildi. Yapılan geniş kapsamlı araştırma sonucunda, insan kaynakları uygulamaları ve çalışanlarına sağladığı olanaklarla Lilly İlaç, Top Employers Türkiye 2019 unvanını almaya hak kazandı.

Lilly'nin bu prestijli unvana bir kez daha layık görülmesiyle ilgili olarak, Lilly İlaç Genel Müdürü Jose Daniel Lucas şunları söyledi: "Lilly, çalışanlarına sağladığı çalışma koşulları ve şirketin tüm kademelerinde yetenek gelişimini destekleyen uygulamalarıyla örnek işverenlerden biri. Top Employers Institute gibi saygın bir kurumun yaptığı araştırma sonucu Top Employers Türkiye 2019 sertifikasını almaya hak kazanmak, Lilly'nin temel değerleri olan 'dürüstlük, mükemmellik ve insana saygı' çerçevesinde şekillendirdiği insan kaynakları uygulamalarının başarısını bir kez daha tescillemiş oldu. Lilly Türkiye olarak, "En İyi İşveren" unvanımızla istikrarlı ve emin adımlarla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Lilly İlaç İnsan Kaynakları, Eğitim ve Geliştirme Direktörü Hande Akartuna da şirketlerin çalışanlarına yönelik İK uygulamalarının araştırma, denetim ve değerlendirme sürecinin ardından bu önemli sertifikayı almaya hak kazandığını belirterek, "Lilly İlaç olarak, bu başarı devam ettirdiğimiz için son derece gururluyuz. Lilly, çalışan gelişimi ve yetenek yönetimini dinamik ve sürekli değişen bir süreç olarak gören bir şirket. Bunun yanı sıra, her yıl insan kaynakları stratejimizi belirlerken hedeflerimizin önemli bir kısmını çeşitlilik ve dahil etme üzerine kuruyoruz. Araştırmada, uyguladığımız güçlü İK stratejimizin ve stratejimizle uyumlu politikalarımızın güçlü yönlerimiz olarak öne çıkması ise, bizler için doğru yolda olduğumuzun önemli bir göstergesi. Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında gösterilerek "Top Employers Türkiye 2019" unvanını almamızı, başarımızın ve uygulamalarımızın sürdürülebilirliğinin teyidi olarak görüyor, çalışanlarımızın sesini rehber kabul ederek çalışan memnuniyeti odaklı uygulamalarımızı geliştirmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:47 Kaynak: Bültenler

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