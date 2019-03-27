Son Dakika Haberleri: Lima Grubundan Rusya'ya Kınama

Lima Grubundan Rusya'ya Kınama

1 saat önce

Lima Grubu, Rusya'nın Venezuela'ya iki askeri uçak göndermesini kınadı.

Lima Grubundan Rusya'ya Kınama, System.String[]
Lima Grubu, Rusya'nın Venezuela'ya iki askeri uçak göndermesini kınadı.

Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Venezuela'ya iki askeri uçak göndermesinin, bölgenin barış ve güvenliğini tehlikeye düşüreceği gerekçesiyle kınandığı bildirildi.

Grup, meşru olarak tanımadıkları Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile iş birliğini sürdüren bütün ülkelere çağrıda bulunarak, anayasal ve demokratik düzenin sağlanması için destek istedi.

Venezuela ulusal basınında yer alan haberlerde, 24 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığına bağlı bir askeri nakliye uçağı ile bir jetin, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı'na indiği, 100'den fazla Rus askeri ile 35 ton tıbbi malzemenin sevk edildiği ileri sürülmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezuela'ya giden Rus askeri uzmanların, iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğine yönelik anlaşma doğrultusunda ülkede bulunduklarını belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:43 Kaynak: AA

Venezuela, Lima, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan Paylaştı: Yarın Sürpriz Bir Programımız Olacak! Gülşen Hakkında 50 Bin TL'lik Çanta Suçlamasında Savcılık Kararını Verdi Kuyumculuk Sektöründe Taksit Sevinci
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:34:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lima Grubundan Rusya'ya Kınama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]