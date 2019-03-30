Lima Lojistik, Limaxgoo ile Avrupa ülkelerine dış ticareti havalandıracak

Lima Lojistik, geliştirdiği 'Limaxgoo' hizmetiyle hava kargo taşımacılığına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Lima Lojistik, geliştirdiği 'Limaxgoo' hizmetiyle hava kargo taşımacılığına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Firma, 900 kilograma kadar Avrupa yüklerinin karayolu minivan servisine alternatif olarak hava kargoyla taşınmasını sağlayacak.

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