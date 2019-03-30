Son Dakika Haberleri: Lima Lojistik, Limaxgoo ile Avrupa ülkelerine dış ticareti havalandıracak

Lima Lojistik, Limaxgoo ile Avrupa ülkelerine dış ticareti havalandıracak

15 dakika önce

Lima Lojistik, geliştirdiği 'Limaxgoo' hizmetiyle hava kargo taşımacılığına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Lima Lojistik, Limaxgoo ile Avrupa ülkelerine dış ticareti havalandıracak, System.String[]
Lima Lojistik, geliştirdiği 'Limaxgoo' hizmetiyle hava kargo taşımacılığına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Firma, 900 kilograma kadar Avrupa yüklerinin karayolu minivan servisine alternatif olarak hava kargoyla taşınmasını sağlayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:47 

Avrupa, Lima, Ekonomi
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