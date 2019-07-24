Son Dakika Haberleri: Limak Enerji 2019’u dijital dönüşüm yılı ilan etti
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Limak Enerji 2019’u dijital dönüşüm yılı ilan etti

1 saat önce

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yaklaşık 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, 2019 yılını dijital dönüşüm yılı ilan eden şirket, müşterilerinin dakikalar içerisinde tüm işlemlerini yapabilmesine olanak tanıyor.

Limak Enerji 2019’u dijital dönüşüm yılı ilan etti, System.String[]
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yaklaşık 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, 2019 yılını dijital dönüşüm yılı ilan eden şirket, müşterilerinin dakikalar içerisinde tüm işlemlerini yapabilmesine olanak tanıyor.
Limak Holding, Yalova, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:47 
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