Limak Enerji 2019’u dijital dönüşüm yılı ilan etti
1 saat önce
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yaklaşık 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, 2019 yılını dijital dönüşüm yılı ilan eden şirket, müşterilerinin dakikalar içerisinde tüm işlemlerini yapabilmesine olanak tanıyor.
Bursa
, Balıkesir
, Çanakkale
ve Yalova
'da yaklaşık 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, 2019 yılını dijital dönüşüm yılı ilan eden şirket, müşterilerinin dakikalar içerisinde tüm işlemlerini yapabilmesine olanak tanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:47
Çiftlik yangınında 2 bin balya saman kül oldu Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı! Olay cep telefonu kamerasına kaydedildi Şehit oğlunun isminin alt geçide verildiğini gören aile yere çöküp ağladı Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı