Limak Enerji Balıkesir Bölge Müdürlüğü yeni yerinde

Limak Enerji Balıkesir Bölge Müdürlüğü'nün açılışı gerçekleştirildi. Limak Enerji, müşterilerinin konforlu ve hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için hizmete sunduğu yeni binasının açılışını yaptı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji'nin Bölge Müdürlüğü, müşterilerinin daha konforlu bir ortamda ve en hızlı şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri adına yeni adresinde hizmet vermeye başladı. Günden güne artan abone sayısıyla Balıkesirlilere hizmet verecek bu yeni binanın açılış törenine Limak Holding Yönetim Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi, İl Müftüsü Ramazan Topcan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Türk Telkom İl Müdürü Atila Atalay, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ve şirket çalışanları katıldı.

"Balıkesir'e hizmet etmekten gurur duyuyoruz"

Açılışta konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Öncelikle açılışımıza gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Balıkesir'e hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Balıkesir'in önümüzdeki yıllarda Türkiye genelinde çok büyük bir büyüme göstereceğine inanıyoruz. Bizler de bu büyümeye paralel hareket etmek durumundayız. Elektrik hayatımızın en vazgeçilmez noktalarından bir tanesi, su kadar önemli. Suyu belki kovayla taşıyabilirsiniz ama elektriği taşıyamazsınız. Bizler de şirket olarak her eve elektrik vermek durumundayız. Her geçen gün artan abone sayısına, çalışmalarımıza ara vermeden en doğru şekilde en kaliteli hizmeti sağlayarak cevap vermeye ve hizmet noktalarımızı artırmaya devam edeceğiz." dedi.

"Müşterilerimizin çok daha yakınında, tüm tedbirlerimizi alarak hizmetlerimizi devam ettiriyoruz"

Balıkesir'de yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi veren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ise "Pandemi sürecinde hizmetlerini aksatmadan sunması gereken bizim gibi şirketlerin böyle bir dönemde çok daha fazla titizlik göstermesi gerekiyor. Bu durumu göz önüne alarak daha geniş bir hizmet alanında, sosyal mesafenin korunma olanağının kolay olduğu, hem müşterilerimiz hem çalışanlarımız açısından tüm koruma tedbirlerinin alındığı yeni bir noktada hizmetlerimizi vermeye başladık. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Nihat Özdemir, müşteri memnuniyeti konusunda çok hassas. Biz de bu hassasiyet çizgisinde müşteri odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Balıkesir'de şirketimizin abone sayısı artmaya devam ederken, tüm hizmet noktalarımızda müşterilerimizin çok daha yakınında, tüm tedbirler alınmış bir şekilde hizmetlerimizi devam ettiriyor olacağız. Yeni hizmet noktamızın hayırlı olmasını dilerim." dedi.

"Yeni genel müdürlük binamız ilimize hayırlı olsun"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak davetlileri selamlayarak, "Yeni genel müdürlük binamızın, bölge halkımıza çok daha konforlu ve kaliteli hizmet sunmasını diliyor, ilimize hayırlı olsun diyorum. Yeni iş kolları ile Balıkesir'e yatırımlarınızın arkası kesilmesin." dedi.

Açılış törenine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise "Biz şirketinizin çalışmalarından çok memnunuz, yaptıkları yatırımlar ve özverili çalışma sayesinde Balıkesir'in elektriği kesilmiyor. Müşteri odaklı bir yaklaşımla hayata geçirilen hizmet binanızın da şehrimize değer katacağına inanıyorum." şeklinde konuştu. - BALIKESİR