Limak Enerji, Bursa'da işlem merkezi sayısını artırdı

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 3 milyon müşteriye hizmet veren Limak Enerji, işlem merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Mustafakemalpaşa Yetkili İşlem Merkezi'ni (YİM) devreye alan Limak Enerji, bu adımla birlikte ilçede 3 işlem noktasıyla müşterilerine hizmet verecek.