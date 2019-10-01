Limak Enerji, Bursa'da işlem merkezi sayısını artırdı
2 saat önce
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 3 milyon müşteriye hizmet veren Limak Enerji, işlem merkezlerine bir yenisini daha ekledi.
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 3 milyon müşteriye hizmet veren Limak Enerji, işlem merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Mustafakemalpaşa Yetkili İşlem Merkezi'ni (YİM) devreye alan Limak Enerji, bu adımla birlikte ilçede 3 işlem noktasıyla müşterilerine hizmet verecek.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:21
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