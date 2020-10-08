Limak Enerji, cihaza bağlı hastaların elektrik kesintisinden etkilenmemelerini sağlıyor - Son Dakika

Limak Enerji, cihaza bağlı hastaların elektrik kesintisinden etkilenmemelerini sağlıyor

08.10.2020 10:09
Limak Enerji, cihaza bağlı hastaların elektrik kesintisinden etkilenmemelerini sağlıyor, System.String[]

Limak Enerji, cihaza bağlı yaşam süren hastalar için özel bir uygulama başlattı.

Limak Enerji, cihaza bağlı yaşam süren hastalar için özel bir uygulama başlattı.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, diyaliz ünitesi, solunum cihazı gibi yaşam destek cihazlarına bağlı yaşayan müşterilerin elektrik kesintilerinden etkilenmemeleri için önemli bir uygulama gerçekleştirildiği bildirildi.

Müşterilerin, gerekli belgeleri ibraz ederek başvurmaları halinde enerjilerinin kesilmediği duyurulan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Uygulamadan bugüne kadar 145 kişi yararlanmış bulunuyor. Şirket, cihaza bağlı yaşam sürdüren müşterilerinin kendilerine ulaşarak durumlarını bildirmelerini ve başvuru yapmalarını önemle hatırlatarak, böylesi hayati bir konuda müşterilerini bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Yaşam destek cihazına bağlı olan abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına ilgili elektrik dağıtım şirketi ile iletişime geçerek yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra yaşadıkları yerde bulunan elektrik aboneliğinin kendi üzerlerine olması, adres, kimlik ve irtibat bilgilerinin güncel olup olmadığının kontrol edilmesi önem taşıyor. Başvuru yapacak vatandaşların, elektrik dağıtım şirketine yaptığı yazılı başvuruda sağlık raporunu ibraz etmesi ve gerekli durumlarda iletişime geçilmesi için bilgilerini güncellemeleri gerekiyor."

Açıklamada, yazılı başvurunun ardından abonelere özel bir kod tanımlanarak enerjilerinin kesilmemesi sağlandığı belirtildi.

Böylece müşterilerin, elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek borçlarından dolayı olası planlı ve plansız enerji kesintilerinden etkilenmediği kaydedilen açıklamada, bu sayede enerji kesintisi halinde yaşanabilecek mağduriyetin önüne geçildiği vurgulandı.

Sağlık sorunları nedeniyle yaşam destek cihazlarına ihtiyaç duyan kişilerin "Elektrik Desteği Programı" kapsamında sosyal yardım da alabildiğine değinilen açıklamada, bu kişilerin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak kullandıkları cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 liraya kadar nakdi yardım ve kesintisiz güç kaynağı desteğinden faydalanabildiği ifade edildi.

Pandemi Sosyal Destek, Limak Holding, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Limak Enerji, cihaza bağlı hastaların elektrik kesintisinden etkilenmemelerini sağlıyor - Son Dakika Ekonomi

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