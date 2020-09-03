Limak "Enerji Danışmanım Projesi"yle abonelere tasarrufu öğretiyor

Limak Enerji, hayata geçirdiği "Enerji Danışmanım Projesi"yle enerjinin tasarruflu kullanılması konusunda aboneleri bilinçlendiriyor.

Tüketicilere enerji tasarrufu konusunda ipuçları verilen proje kapsamında oluşturulan "Enerji Danışmanı Timi", ev ve iş yerlerini ziyaret ederek tasarruf ve verimlilik konusunda vatandaşlara bilgiler veriyor.

Ziyaret sırasında elektronik aletlerin, aydınlatmaların, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji tüketimleri incelenerek, bu cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiği de anlatılıyor.

Ücretsiz sunulan tasarruf ve verimlilik danışmanlığı hizmetiyle hem enerji tüketimi hem de fatura tutarlarında düşüş sağlanıyor.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı enerji tüketim gruplarındaki kullanıcıları ziyaretlerinde aydınlatma, ısıtma, soğutma gibi faaliyetlerde kullanılan elektronik eşyaları tespit ederek tüketim değerlerine baktıklarını bildirdi.

Aytac, şöyle devam etti:

"Bugün Enerji Danışmanı Timinin ziyaret ettiği süpermarkette ısıtma ve soğutma sistemlerinde tasarrufun nasıl yapılabileceği, aydınlatmaların doğru seçimi, yiyecek ve içecek dolaplarının nasıl konumlandırılması gerektiği konularında bilgi verildi. Timimiz tüm marketi gezerek, kullanılan elektrikli aletleri inceledi. Verimsiz ve uygun kullanılmayan elektrikli cihazları tespit ederek bunu market sahibine bildirdi. Marketin son elektrik faturasını inceleyerek tutarın nasıl düşürüleceğini anlattık. Alınan önlemlerle işletmenin fatura tutarı 2 bin 31 lirayken, verilen enerji tüyolarıyla tutarın 1625 liraya kadar düşürülmesini sağladık. Ayda yüzde 20 tasarruf sağlandı. Bu, küçük esnaf için oldukça önemli bir meblağ."

"Enerjilerini yüzde 26 daha verimli ve tasarruflu kullanabilirler"

Abonelerin "limakuludag.com.tr" internet sayfasından elektronik aletlerin ne kadar enerji tükettiği bilgisine ulaşabileceklerini aktaran Aytac, bu sayede kullandıkları cihazları adet, cihaz gücü, haftalık kullanım süresi ve sayısını kendi kullanım alışkanlıklarına göre belirlediklerinde, oluşacak enerji tüketimini kilovatsaat cinsinden hesaplayıp faturalarına etki edecek tutarı görebildiklerini belirtti.

Tasarrufla ilgili tüyolar veren Aytac, şunları kaydetti:

"Esnafımız, soğuk yiyecek dolaplarını dış hava sıcaklığının fazla olduğu dönemlerde enerji sarfiyatını artıracağı için süpermarket önüne konumlandırmak yerine market içinde uygun alanlarda konumlandırarak ciddi tutarlarda tasarruf edebilir. Enerji izleme ve yönetim sistemi kullanarak da daha profesyonel olarak enerji kullanımlarını yönetebilir ve işletme giderlerini azaltabilirler. Verimli ve kontrollü kullanım ile havalandırma sistemlerinde yüzde 13, içecek dolaplarında yüzde 10, aydınlatma ve priz kontrolüyle de yüzde 3 tasarruf sağlanabilir. Enerji yönetim sistemleri sayesinde enerjilerini yüzde 26 daha verimli ve tasarruflu kullanabilirler."

Ali Erman Aytac, "Enerji Danışmanım Projesi"yle tüm vatandaşlara tasarruf bilinci aşılamayı amaçladıklarına değindi.

Kendilerine başvuranlara Enerji Danışmanı Timini yönlendirdikleri bilgisini veren Aytac, "Kim talep ederse yardımcı olacağız. Bu hizmet ücretsiz. Elimizde bir kontrol listesi var." ifadelerini kullandı.