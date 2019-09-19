Son Dakika Haberleri: Limak Enerji'den aşure ikramı
Son Dakika Güncel Haber

Limak Enerji'den aşure ikramı

1 saat önce

Limak Enerji, muharrem ayı dolayısıyla müşterilerine aşure ikramında bulundu.

Limak Enerji'den aşure ikramı, System.String[]

Limak Enerji, muharrem ayı dolayısıyla müşterilerine aşure ikramında bulundu.


Genel Müdürlük ve 9 Bölge Müdürlüğü'nde 6000 kişiye aşure dağıtan şirket, bu özel günü müşterileri ile birlikte karşıladı. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki müşterilerine özenle hazırlanan aşureleri ikram eden Limak Enerji Bölge Müdürleri, paylaşmanın önemine vurgu yapan bu önemli gün vesilesiyle müşterileri ile gönül bağı kurdular.


Müşteri İşlem Merkezi'ne (MİM) gelen müşterilerine kendi elleriyle aşure ikram eden Nilüfer Bölge Müdürü Bilal Özdemir, Osmangazi Bölge Müdürü Ceyhun Ayabakan ve Yıldırım Bölge Müdürü Engin Yıldırım müşterilerle birebir iletişimde bulundular.


Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ise, "Aşure, içerisinde birbirinden farklı yiyeceklerin bulunması ve bu yiyeceklerin ortak bir tatta buluşmasıdır.Bu manada Aşure, birlik, beraberlik ve dayanışmanın, kardeşliğin simgesi, kültürümüzün de önemli bir parçasıdır. Böylesi günler bizlere paylaşmanın önemini gösteriyor. Bizler de bu özel günler vesilesiyle müşterilerimizle ortak bir paydada buluşuyoruz. Her yıl binlerce kişiye aşure dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da 6000 kişiye ikramda bulunduk" dedi. - BURSA

Limak Holding, Yalova, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ufak çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Olay kameraya yansıdı
FETÖ zanlısı eski valinin emekli maaşının 9 bin lira olduğu duruşmada ortaya çıktı Oğlunu boğazını keserek öldüren babaya 25 yıl hapis cezası verildi! Savunması suçu kadar korkunç Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:34:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Limak Enerji'den aşure ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]