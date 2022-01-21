Limak Enerji'den elektrikte kademeli tarife sistemi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, elektrikte kademeli tarife sistemini değerlendirerek verimlilik ve tasarruf konusunda uyarılarda bulundu.

Aytac, yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2022 itibariyle mesken abone grubundaki müşteriler için elektrik alanında kademeli tarifenin hayata geçirildiğini anımsattı.

Uygulamayla günlük 5 kilovatsaatin altındaki tüketimlerin düşük tüketim, üstündeki tüketimlerin de yüksek tüketim olarak sınıflandırıldığını anlatan Aytac, şöyle konuştu:

"Kademelerin fiyatları da farklılaştırıldı. Bu taraftaki uygulamanın amacı, özellikle evlerde verimlilik ve tasarrufun özendirilmesi. Enerjinin dünyada bu kadar pahalılaştığı günlerde de meskenlerimizde bu tip tasarrufların, verimli cihazların yaygınlaştırılması. Eğer fatura süresi uzarsa 150 kilovatsaat bir sınır olduğu gibi yanlış bir algı var. Bu günlük tüketimler üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla bu limit aşıldığında tüm faturanın yüksek birim fiyatlarla hesaplanması gibi bir durum söz konusu değil."

Aytac, sektör şirketlerinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenli olarak hem tarifeler hem de yapılan uygulamalar açısından denetlendiğini dile getirdi.

"Mevzuatın dışında bir uygulama kesinlikle söz konusu değil"

Elektrik faturalarının, 25 ile 35 günlük periyotlarla okumasının yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımız okuma periyodu 30 günü aştığı takdirde yüksek tüketime gireceklerini düşünmesinler. Fatura dönemindeki gün sayısından kaynaklı farklılıkların yaşanmaması için kademe sistemi günlük ortalama değerler kullanılarak uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Ocak ayı için elektrik faturalarında hem kademeli hem kademesiz tarifeye ait dönemlerin bulunduğuna işaret eden Aytac, şöyle devam etti:

"Aralık ayına ait tüketimler kademesiz tarifeden hesaplanıyor. 31 Aralık ve öncesini kapsayan tüketimler 2021 birim fiyatlarına, 1 Ocak sonrası tüketimler ise 2022'de yürürlüğe giren kademeli tarifeye tabi olarak hesaplandı. Tüketimden farklı bir hesaplama ya da mevzuatın dışında bir uygulama kesinlikle söz konusu değil. Elektrik abonelerimizin bu konuda hiçbir şüphesi olmasın."

Verimlilik ve tasarruf önerileri

Kademeli tarife sisteminde aylık 150 kilovatsaat değil günlük ortalama 5 kilovatsaat enerji tüketiminin dikkate alındığı aktaran Aytac, enerji tüketimlerinin düşürülmesinde uygulanabilecek bazı tasarruf uygulamalarına da değindi.

Led ampul kullanılması durumunda aydınlatma süreleri için 5 kilovatsaatlik aylık tüketim söz konusuyken, eski ampullerin kullanılması halinde tüketim değerinin 42 kilovatsaate ulaştığını vurgulayan Aytac, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla led ampullerin yüzde 90'lar mertebesinde daha tasarruflu olduğunu söyleyebiliriz. Elektrikli ısıtıcılar açısından baktığımızda burada en verimli cihazların klimalar olduğunu görüyoruz. Kombilerimizin doğal gaz ile çalışmasının etkisiyle orada bir enerji tasarrufu söz konusu. Özellikle beyaz eşyalarda verim sınıfı yüksek cihazların tercih edilmesi, elektrik faturalarında çok ciddi düşüşler sağlıyor. Isıtıcı ve soğutucu cihazların yan yana olmaması yani bir buzdolabı ile fırının birbirinden etkilenmemesini sağlamak, özellikle mutfakta ciddi tasarrufları mümkün kılıyor. Elektrik süpürgesinin içi dolu bir vaziyette kullanılması onun şebekeden çektiği gücü de daha fazla artırdığı için bir verimsizliğe sebep oluyor. Kullanmadığımız cihazların özellikle bilgisayar, televizyon, şarj cihazları gibi cihazların prizden çekilmesi de faturalarımızda yüzde 5 ile 10 arasında bir verimliliğe sebep oluyor."