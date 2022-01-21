Üye Girişi
Limak Enerji'den elektrikte kademeli tarife sistemi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Limak Enerji'den elektrikte kademeli tarife sistemi değerlendirmesi Açıklaması

21.01.2022 16:44
Limak Enerji'den elektrikte kademeli tarife sistemi değerlendirmesi Açıklaması

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, elektrikte kademeli tarife sistemini değerlendirerek verimlilik ve tasarruf konusunda uyarılarda bulundu.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, elektrikte kademeli tarife sistemini değerlendirerek verimlilik ve tasarruf konusunda uyarılarda bulundu.

Aytac, yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2022 itibariyle mesken abone grubundaki müşteriler için elektrik alanında kademeli tarifenin hayata geçirildiğini anımsattı.

Uygulamayla günlük 5 kilovatsaatin altındaki tüketimlerin düşük tüketim, üstündeki tüketimlerin de yüksek tüketim olarak sınıflandırıldığını anlatan Aytac, şöyle konuştu:

"Kademelerin fiyatları da farklılaştırıldı. Bu taraftaki uygulamanın amacı, özellikle evlerde verimlilik ve tasarrufun özendirilmesi. Enerjinin dünyada bu kadar pahalılaştığı günlerde de meskenlerimizde bu tip tasarrufların, verimli cihazların yaygınlaştırılması. Eğer fatura süresi uzarsa 150 kilovatsaat bir sınır olduğu gibi yanlış bir algı var. Bu günlük tüketimler üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla bu limit aşıldığında tüm faturanın yüksek birim fiyatlarla hesaplanması gibi bir durum söz konusu değil."

Aytac, sektör şirketlerinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenli olarak hem tarifeler hem de yapılan uygulamalar açısından denetlendiğini dile getirdi.

"Mevzuatın dışında bir uygulama kesinlikle söz konusu değil"

Elektrik faturalarının, 25 ile 35 günlük periyotlarla okumasının yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımız okuma periyodu 30 günü aştığı takdirde yüksek tüketime gireceklerini düşünmesinler. Fatura dönemindeki gün sayısından kaynaklı farklılıkların yaşanmaması için kademe sistemi günlük ortalama değerler kullanılarak uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Ocak ayı için elektrik faturalarında hem kademeli hem kademesiz tarifeye ait dönemlerin bulunduğuna işaret eden Aytac, şöyle devam etti:

"Aralık ayına ait tüketimler kademesiz tarifeden hesaplanıyor. 31 Aralık ve öncesini kapsayan tüketimler 2021 birim fiyatlarına, 1 Ocak sonrası tüketimler ise 2022'de yürürlüğe giren kademeli tarifeye tabi olarak hesaplandı. Tüketimden farklı bir hesaplama ya da mevzuatın dışında bir uygulama kesinlikle söz konusu değil. Elektrik abonelerimizin bu konuda hiçbir şüphesi olmasın."

Verimlilik ve tasarruf önerileri

Kademeli tarife sisteminde aylık 150 kilovatsaat değil günlük ortalama 5 kilovatsaat enerji tüketiminin dikkate alındığı aktaran Aytac, enerji tüketimlerinin düşürülmesinde uygulanabilecek bazı tasarruf uygulamalarına da değindi.

Led ampul kullanılması durumunda aydınlatma süreleri için 5 kilovatsaatlik aylık tüketim söz konusuyken, eski ampullerin kullanılması halinde tüketim değerinin 42 kilovatsaate ulaştığını vurgulayan Aytac, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla led ampullerin yüzde 90'lar mertebesinde daha tasarruflu olduğunu söyleyebiliriz. Elektrikli ısıtıcılar açısından baktığımızda burada en verimli cihazların klimalar olduğunu görüyoruz. Kombilerimizin doğal gaz ile çalışmasının etkisiyle orada bir enerji tasarrufu söz konusu. Özellikle beyaz eşyalarda verim sınıfı yüksek cihazların tercih edilmesi, elektrik faturalarında çok ciddi düşüşler sağlıyor. Isıtıcı ve soğutucu cihazların yan yana olmaması yani bir buzdolabı ile fırının birbirinden etkilenmemesini sağlamak, özellikle mutfakta ciddi tasarrufları mümkün kılıyor. Elektrik süpürgesinin içi dolu bir vaziyette kullanılması onun şebekeden çektiği gücü de daha fazla artırdığı için bir verimsizliğe sebep oluyor. Kullanmadığımız cihazların özellikle bilgisayar, televizyon, şarj cihazları gibi cihazların prizden çekilmesi de faturalarımızda yüzde 5 ile 10 arasında bir verimliliğe sebep oluyor."

Limak Enerji'den elektrikte kademeli tarife sistemi değerlendirmesi Açıklaması
Limak Enerji'den elektrikte kademeli tarife sistemi değerlendirmesi Açıklaması

YORUMLAR
500

Enerji, Aralık, Uludağ, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Limak Enerji'den elektrikte kademeli tarife sistemi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika


Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi         
17:00
Elektrik zamlarına karşı kampanya başlatıldı! On binlerce vatandaş imzaladı Elektrik zamlarına karşı kampanya başlatıldı! On binlerce vatandaş imzaladı         
16:50
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur         
14:38
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü         
13:12
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
16:59 Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
16:53 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, uyarı üstüne uyarı yapıldı
16:50 Elektrik zamlarına karşı kampanya başlatıldı! On binlerce vatandaş imzaladı
16:48 Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu
16:22 Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı
16:21 Kıbrıs Zafere Doğru'nun yeni bölümü bu akşam ekranlarda! Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar
16:20 Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı
16:19 GS Başkanı Burak Elmas: Terim ayrılığı sonrası evimin adresini vererek tehdit ettiler
16:12 Arka Sokaklar'da bugün: Mesut Komiser, Rıza Baba'yı evinin önünde vuruyor!
16:11 Lokma döktürme olayı akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u görenler buna uyum sağlıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 17:08:20. #1.13#
SON DAKİKA: Limak Enerji'den elektrikte kademeli tarife sistemi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement