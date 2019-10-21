Son Dakika Haberleri: Limak Enerji’den meme kanseri farkındalığı için pembe fatura
Son Dakika Ekonomi Limak Enerji’den meme kanseri farkındalığı için pembe fatura

Limak Enerji’den meme kanseri farkındalığı için pembe fatura

1 saat önce

Sosyal Faturalar projesi ile bugüne kadar pek çok mesajı müşterilerine ulaştıran Limak Enerji, Ekim ayının "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anılması sebebi ile bu hastalığa dikkat çekmek için faturalarını pembe olarak tasarlayarak müşterilerine ulaştırdı.

Limak Enerji’den meme kanseri farkındalığı için pembe fatura, System.String[]

Sosyal Faturalar projesi ile bugüne kadar pek çok mesajı müşterilerine ulaştıran Limak Enerji, Ekim ayının "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anılması sebebi ile bu hastalığa dikkat çekmek için faturalarını pembe olarak tasarlayarak müşterilerine ulaştırdı.

Limak Holding, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:41 
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