Limak Enerji’den meme kanseri farkındalığı için pembe fatura
1 saat önce
Sosyal Faturalar projesi ile bugüne kadar pek çok mesajı müşterilerine ulaştıran Limak Enerji, Ekim ayının "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anılması sebebi ile bu hastalığa dikkat çekmek için faturalarını pembe olarak tasarlayarak müşterilerine ulaştırdı.
Sosyal Faturalar projesi ile bugüne kadar pek çok mesajı müşterilerine ulaştıran Limak Enerji, Ekim ayının "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anılması sebebi ile bu hastalığa dikkat çekmek için faturalarını pembe olarak tasarlayarak müşterilerine ulaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:41
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