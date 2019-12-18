Limak Enerji'den sektöre yenilik katan proje - Son Dakika
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Limak Enerji'den sektöre yenilik katan proje

6 saat önce

Enerji sektörüne yönelik yenilikçi fikirleri desteklemek amacıyla başlatılan Türkiye'nin Enerji Akademisi (TEA) Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı'nın Demo Günü 10 başarılı girişimin sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Limak Enerji'den sektöre yenilik katan proje, System.String[]
Enerji sektörüne yönelik yenilikçi fikirleri desteklemek amacıyla başlatılan Türkiye'nin Enerji Akademisi (TEA) Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı'nın Demo Günü 10 başarılı girişimin sunumlarıyla gerçekleştirildi. Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, "Günümüzde girişimcilik, ekonomilerin ve şirketlerin en önemli itici güçlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Büyük bir ekonomi istiyorsak, kurum içi ve kurum dışı girişimciliği desteklememiz gerekiyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ SEKTÖRÜNE ODAKLANAN EN KAPSAMLI PROGRAM

Limak Enerji'nin, Mentors Network Turkey iş birliği ile 2018 yılında hayata geçirdiği TEA Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı'nda yer alan 10 başarılı girişim, 9 ay süren eğitim ve geliştirme süreci sonunda Demo Günü'nde projelerini sundu.

BATUHAN ÖZDEMİR: "KALİTELİ İSTİHDAM YARATMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir eğitim programlarına verdikleri önemin altını çizdi. Kaliteli istihdam yaratmak için yola çıktık diyen Özdemir, "Bizler eğitim programına çok önem veriyoruz. 2017 yılında Limak Enerji Akademisini kurduk ve burada kaliteli istihdam yaratmak üzere yola çıktık. İki sene Boğaziçi Üniversitesi ve kendi profesyonellerimiz ile bir eğitim programı hazırladık, sunduk ve mezunlarımızı verdik. Daha sonra girişimcilere yönlenmek istedik ve bir senedir bunun üzerine çalışıyoruz. Girişimcilere ulaşmaya çalıştık ve 100 girişimci adayı bize başvurdu. Biz bunlardan 30 tanesini görüşmeye çağırdık ve 11 tanesini seçtik. Yaptığımız seçimler sonrasında da her birine mentorler atadık ve eğitimlerimize devam ettik. Yaklaşık 120 saat eğitim verdik. Projelerine destek olmaya çalıştık. Ayrıca kendilerine uygulama alanları da sunduk. Enerji sektörüne faydalı bir iş yaptığımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin enerji sektörüne odaklanan en kapsamlı girişimcilik hızlandırma programı olan TEA Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı ile enerji alanındaki girişimler için çok yönlü destekler veriliyor.


- Bozkuş
Limak Holding, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:33 Kaynak: DHA
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