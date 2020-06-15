Limak Enerji faturalarına taksit imkanı - Son Dakika

Limak Enerji faturalarına taksit imkanı

Güney Marmara'da 5 milyon aboneye hizmet veren Limak Enerji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ödenemeyen faturalar için esnek ödeme planı hazırladı.

Limak Enerji faturalarına taksit imkanı, System.String[]

Güney Marmara'da 5 milyon aboneye hizmet veren Limak Enerji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ödenemeyen faturalar için esnek ödeme planı hazırladı.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, "kesintisiz enerji" anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Limak Enerji, müşterilerine faturalarını kredi kartı olmadan 3 taksitle ödeme imkanı sunmaya başladı.

Kampanya kapsamında 5 bin liraya kadar elektrik faturası bulunan müşteriler, kredi kartsız olarak ödemelerini taksitlendirebilecek.

Uygulamada fatura sayısı değil, toplam borç tutarı esas alınacak ve müşteriler önceki dönem borçlarına da taksitlendirme işlemi yapabilecek. Abonelerin uygulamadan yararlanabilmeleri için 30 Haziran'a kadar online.limakuludag.com.tr adresli Limak Enerji Uludağ Elektrik'in sanal şubesi, "OlduBil" mobil uygulaması ve çağrı merkezi üzerinden taksitlendirme başvurusunda bulunmaları gerekiyor.

Şirket, 5 bin lira üzerindeki elektrik faturası borçları için de işlem merkezlerine yapılan başvurularla kolaylık sağlayacak.

Müşterilerin faturalarının ödeme tarih aralığını ve alt limitlerini kendilerinin belirleyeceği "Esnek Fatura Uygulaması" ve "Kesintisiz Enerji Uygulaması" ile enerji kesim oranında yüzde 50'lik düşüş sağlayan şirket, son dönemde "Askıda Fatura Uygulaması"nı devreye almıştı. Limak Enerji yeni uygulamasıyla da müşterilerine taksit imkanı sunmuş olacak.

Bu arada, enerji sektöründe normalleşme süreci 1 Temmuz'da başlayacak. Bu tarihten itibaren tahsilata ilişkin mevzuatlar ve karantina bölgelerine yönelik fatura okuma işlemleri de rutin işleyişe göre devam edecek. Limak Enerjinin bu uygulamasıyla müşteriler, normal işleyişten önce taksitlendirme olanağından yararlanabilecek.

Limak Holding, Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 05:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Limak Enerji faturalarına taksit imkanı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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