"Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı Demo Günü" etkinliği

Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, yenilikçi olamayan şirket ve ekonomilerin rekabet gücünün giderek azaldığını belirterek, "Günümüzde girişimcilik, ekonomilerin ve şirketlerin en önemli itici güçlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Büyük bir ekonomi istiyorsak, kurum içi ve kurum dışı girişimciliği desteklememiz gerekiyor." dedi.

Özdemir, Mentors Network Turkey iş birliğiyle gerçekleştirilen " Türkiye'nin Enerji Akademisi (TEA) Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı Demo Günü" etkinliğinde, girişimcilik projelerini tasarlarken sektörel gelişmeler, hızlı gelişen teknolojiler, yaygınlaşan yenilikçi iş modelleri ve dijital dönüşüm eğilimlerini dikkate aldıklarını söyledi.

Son dönemde yenilikçi olamayan şirket ve ekonomilerin rekabet gücünün giderek azaldığını dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Günümüzde girişimcilik, ekonomilerin ve şirketlerin en önemli itici güçlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Büyük bir ekonomi istiyorsak kurum içi ve kurum dışı girişimciliği desteklememiz gerekiyor. Hem dünya hem de Türkiye bu gerçeği çoktan anlamış durumda. Bu bakış açısıyla 2017'de Limak Enerji bünyesinde başlattığımız ve enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye insan gücünü yaratmayı amaçladığımız TEA programını revize ederek TEA Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı'na dönüştürdük."

Özdemir, kurum içi girişimciliğin, kurum dışı girişimcilik kadar önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle girişimcilerimizi Limak Enerji yöneticileriyle eşleştirerek tüm ekosistem oyuncuları arasında bir sinerji yaratmaya çalıştık. Girişimcilerimizden 5'i Limak Enerji sahalarında iş birliği ve pilot uygulama fırsatına sahip oldu." diye konuştu.

"Girişimcilere destek vermeye devam edeceğiz"

Limak Enerji Üst Yöneticisi Birol Ergüven de TEA'nın, girişimcilere destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Program boyunca elde edilen bilgi ve tecrübenin devam ettirilmesi gerektiğine işaret eden Ergüven, "TEA'yı her türlü fikrin paylaşıldığı ve tartışıldığı bir platform haline getirmek istiyoruz. Enerji sektöründe parlak fikirleri olan ve bu sektöre değer katmak isteyen tüm paydaşları platformumuza davet ediyoruz." dedi.

Ergüven, programın bir sonraki aşamasında ise şirket içine dönerek kurum içi "inovasyon eylemini" başlatmak istedikleri kaydetti.

Program kapsamında 9 aylık eğitim ve mentorluk desteği alan 9 başarılı girişim, enerji sektörüne yönelik projelerini sundu. Etkinlik, "Büyük Şirket-Startup İş Birliklerinde Başarı Hikayeleri için Roller" konulu panelle devam etti.