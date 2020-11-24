Limak Enerji, mükemmelliğini bir kez daha tescilledi - Son Dakika

Limak Enerji, mükemmelliğini bir kez daha tescilledi

24.11.2020 15:10
Limak Enerji, mükemmelliğini bir kez daha tescilledi, System.String[]

Yönetim modeli olarak EFQM Mükemmellik Modelini esas alan Limak Enerji, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi tarafından Bursa Mükemmellik Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Yönetim modeli olarak EFQM Mükemmellik Modelini esas alan Limak Enerji, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi tarafından Bursa Mükemmellik Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Kurumdan yapılan açıklamada, elektrik tedarik şirketleri arasında bu belgeyi alan ilk şirket olmanın önemine vurgu yapıldı.

Limak Enerji, başarılarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Şirket, almış olduğu 'Bursa Mükemmellik Başarı Ödülü' ile yine bir ilki gerçekleştirerek, bu alanda ödül alan ilk elektrik tedarik şirketi oldu ve mükemmel şirketler listesine adını tekrar yazdırdı.

20 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen Bursa Mükemmellik Ödülleri Töreni'nde Limak Enerji'nin ödülü, Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi tarafından şirketin Genel Müdürü Ali Erman Aytac'a takdim edildi. Limak Enerji çalışanlarının katılım sağladığı törende Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi ve Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay da hazır bulundular ve konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Törende konu ile ilgili görüşlerini dile getiren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Bundan 3 sene önce mükemmellik yolculuğumuzun ilk adımını EFQM Mükemmellik Modelini uygulamaya karar vererek, Türkiye Kalite Derneği'ne üye olarak atmıştık. Daha sonra KalDer öncülüğünde yürütülen Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi'ni imzalamıştık. Yönetim yapısı, insan kaynakları, iş stratejileri ve iş birliklerini geliştirmek, paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak yüksek düzeyde performans sergilemek ve örnek bir şirket olmak hedefi ile yola çıktığımız bu süreçte geçtiğimiz yıllarda başarımızı Jüri Teşvik Ödülü ve 4 Yıldız Yetkinlik Belgesi ile tescillemiştik." dedi.

EFQM Mükemmellik Modelini uygulayarak iş ve kurumsal yönetim süreçlerini geliştirmeye devam ettiklerinin altını çizen Aytac, "Şirket olarak, kuruluşumuzdan bu yana müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin etkinliğini ve çeşitliliğini her geçen gün artırıyoruz. Yatırımlarımızı müşteri memnuniyeti odaklı ve yenilikçi bakış açısıyla sürdürüyoruz. Yönetimde mükemmellik felsefemizin yansıması olarak layık görüldüğümüz ödüller ise enerjimize enerji katıyor. Elektrik tedarik şirketleri arasında bu ödülü alan ilk şirket olmak da bizler için ayrı bir gurur. Bu ödüle layık görülmemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi. - BURSA

Limak Enerji, mükemmelliğini bir kez daha tescilledi
Limak Enerji, mükemmelliğini bir kez daha tescilledi

Kalite Derneği, Limak Holding, Enerji, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Limak Enerji, mükemmelliğini bir kez daha tescilledi - Son Dakika Ekonomi


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