Son Dakika Haberleri: Limak Enerji müşteri işlem merkezleri sayısını artırıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Limak Enerji müşteri işlem merkezleri sayısını artırıyor

51 dakika önce

Kestel Müşteri İşlem Merkezini (MİM) devreye alan Limak Enerji, müşterilerine; çağrı merkezi, online işlem merkezi, mobil uygulama, e-Devlet ve İşaret Dili Görüşme Hattı üzerinden de zaman kaybetmeden ve mekan kavramı olmadan işlem yapma olanağı sunuyor.

Limak Enerji müşteri işlem merkezleri sayısını artırıyor, System.String[]
Kestel Müşteri İşlem Merkezini (MİM) devreye alan Limak Enerji, müşterilerine; çağrı merkezi, online işlem merkezi, mobil uygulama, e-Devlet ve İşaret Dili Görüşme Hattı üzerinden de zaman kaybetmeden ve mekan kavramı olmadan işlem yapma olanağı sunuyor.
Limak Holding, Kestel, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da bir otobüsün içinde unutulan valizin içinden kaz çıktı Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti Avrupa Yatırım Bankası yıl sonuna kadar Türkiye'ye kredi vermeyi durdurdu Taşköprü sarımsağı bu hafta 17 TL'den alıcı buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 11:59:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Limak Enerji müşteri işlem merkezleri sayısını artırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]