Limak Enerji müşteri işlem merkezleri sayısını artırıyor
51 dakika önce
Kestel Müşteri İşlem Merkezini (MİM) devreye alan Limak Enerji, müşterilerine; çağrı merkezi, online işlem merkezi, mobil uygulama, e-Devlet ve İşaret Dili Görüşme Hattı üzerinden de zaman kaybetmeden ve mekan kavramı olmadan işlem yapma olanağı sunuyor.
Kestel
Müşteri İşlem Merkezini (MİM) devreye alan Limak Enerji, müşterilerine; çağrı merkezi, online işlem merkezi, mobil uygulama, e-Devlet ve İşaret Dili Görüşme Hattı üzerinden de zaman kaybetmeden ve mekan kavramı olmadan işlem yapma olanağı sunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:07
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