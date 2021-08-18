LİMAK ENERJİ'NİN 102'NCİ İŞLEM MERKEZİ, OSMANGAZİ'DE HİZMETE BAŞLADI - Son Dakika

LİMAK Enerji, müşterilerinin konforlu bir ortamda ve en hızlı şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için hizmet noktalarının sayısını her geçen gün artırıyor. Şirket, bölgesinin ihtiyaçlarını karşılama adına son olarak Soğanlı Yetkili İşlem Merkezi'nin (YİM) açılışını gerçekleştirdi.

Yoğun sirkülasyona sahip bölgelerde, müşterilerinin kolay erişim sağlayabileceği lokasyonlarda işlem merkezi sayısını artıran şirketin bu merkezlerinde müşteriler, fatura ve abonelik işlemlerini konforlu bir ortamda ve en hızlı şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Güvenli olarak fatura ödemelerini yapabiliyor ve kampanyalardan yararlanabiliyorlar.

Şirket, 100'ü aşkın işlem merkezi ile hizmet ağını genişletirken daha kısa işlem süresi sunarak, müşterilerin bekleme sürelerini de minimuma düşürmeyi amaçlıyor. Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı ve sağlıklı bir iletişim kurmayı hedefleyen Limak Enerji, müşteri işlem merkezlerinde 65 yaş üstü ve engelli müşterilere işlem önceliği tanıyor. İşlem merkezlerinde rutin olarak dezenfekte çalışmaları yapan şirket, işlem yapmak için gelen müşterilerinin ateşlerini ölçerek, pandemi kurallarına uygun şekilde içeri alıyor. Şirket, müşterilerine; çağrı merkezi, online işlem merkezi, mobil uygulama, e-Devlet ve İşaret Dili Görüşme Hattı üzerinden de 7 gün 24 saat hızlı bir şekilde zaman kaybetmeden ve mekan kavramı olmadan işlem yapma olanağı sunuyor.

SOĞANLI YETKİLİ İŞLEM MERKEZİ (YİM) AÇILDI

Şirket, son olarak Bursa'nın Osmangazi İlçesinde yer alan Soğanlı'da Yetkili İşlem Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bursa'da 45 lokasyonda hizmet veren Limak Enerji, bu yeni işlem merkezi ile Osmangazi İlçesinde 9 farklı hizmet noktasıyla müşterilerine ulaşmaya devam edecek.

İşlem merkezinin açılışı, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş ve Genel Müdür Ali Erman Aytac, Bölge Müdürü Sıtkı Ceyhun Ayabakan, Pratik İşlem İş Geliştirme Müdürü Zülfikar Aslan ve şirket çalışanlarının katılımlarıyla gerçekleşti. Açılışta konuşan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, 'Şirket olarak, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyon kişiye hizmet veriyoruz. Tüm hizmet bölgemizde 100'ü aşkın işlem merkezi ile müşterilerimize ulaşıyoruz. Abonelerimizin yüzde 53'ünün yaşadığı Bursa'da ise 45 lokasyonda yer alıyoruz ve bu yeni işlem noktamız ile Osmangazi'de 9 işlem merkezi ile müşterilerimize erişmiş olacağız' diye konuştu.

Şirket yatırımlarının müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak felsefesiyle devreye alındığının altını çizen Aytac, 'Yılın ilk 6 ayının verilerine baktığımızda Osmangazi'de yaklaşık bin 700 yeni konut, yaklaşık 2 bin 100 ticari tesis ve 2 sanayi kuruluşu inşaatı tamamlanarak ilk defa elektrik abonesi oldu. Osmangazi ilçemizde eriştiğimiz müşteri sayısı ise 430 bine yükseldi. Bizler de yeni işlem merkezimizi Soğanlı Mahallesi'ndeki bölge halkımıza kazandırdık. Müşterilerimiz abonelik yapma ve sonlandırma, bilgi güncelleme, fatura tahsilatı, tarife değişikliği, borç sorgulama ve bilgi alma gibi işlemlerini bu noktadan güvenle yapabilecekler. Yeni işlem merkezlerimizle kapsama alanımızı genişletirken daha kısa işlem süresi sunarak, müşterilerimizin bekleme sürelerini de minimuma düşürdük. Dijitalleşmenin tüm hayatımıza entegre olduğu bu dönemde artık asıl amacımız sadece fatura ödemelerinin gerçekleştirildiği işlem merkezleri açmak değil, müşterilerimize odaklanıp daha fazla değer yaratarak her konuda çözüm sunmak. Limak Enerji olarak, abonelerimizin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak ve sadece yapılan işlemler sırasında değil sonrasında da müşterilerimizin her türlü istek, öneri ve şikayetine dakikalarla ölçülecek sürelerde yanıt verebilmek için dijital ve fiziksel kanallar üzerindeki projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz' dedi.