Limak Enerji tasarruf için ekip kurdu - BURSA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Limak Enerji tasarruf için ekip kurdu - BURSA - Son Dakika

Limak Enerji tasarruf için ekip kurdu - BURSA

6 saat önce

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da faaliyet gösteren Limak Enerji, vatandaşların enerji tasarrufu sağlaması için ekip kurdu.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da faaliyet gösteren Limak Enerji, vatandaşların enerji tasarrufu sağlaması için ekip kurdu.

"Limak Enerji ile enerjik dokunuş" projesi kapsamında kurulan ve enerji alanında uzmanlardan oluşan ekip, evleri dolaşarak vatandaşlara enerji tasarrufu hakkında bilgi veriyor.

Bir ay önce başlayan proje kapsamında, tasarruf tedbirlerinin uygulandığı evlerde aylık elektrik faturalarında yüzde 20'ye varan düşüş sağlandığı ifade edildi.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlarda tasarruf bilinci oluşturmayı, aile ve ülke bütçesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Aytac, ekibin ziyaret ettikleri tüketicilere elektrikli cihazların kullanımları, nasıl tasarruf ve verimlilik sağlanacağı hakkında bilgi verdiğini kaydederek, şunları kaydetti:

"Isınma, aydınlatma, temizlik gibi faaliyetlerde kullanılan elektronik eşyaları tespit ederek, tüketim değerlerine bakıyoruz. Enerji verimliliği uzmanımız buzdolabı, fırın gibi beyaz eşyaların ve televizyon, bilgisayar gibi elektronik cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiği, bulaşık, çamaşır makinesinde su ve enerji tasarrufunun nasıl yapılacağı, aydınlatmaların doğru seçimi gibi konularda ailelere danışmanlık yapıyor. Proje kapsamında ziyaret ettiğimiz bir ailemizde elektrik faturası aylık 191 lirayken verilen enerjik tüyolarla, faturalarını 150 liraya kadar düşürmelerini sağladık."

Limak Enerji tasarruf için ekip kurdu - BURSA

Limak Holding, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çantasını çaldıkları mağdurla fotoğraf çektirince yakalandılar
Eski mankenin evinde cinayet işleyen sanığa müebbet hapis istendi "Seviyor musun?" sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 22:18:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Limak Enerji tasarruf için ekip kurdu - BURSA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]