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Limak Enerji'ye çifte ödül

6 saat önce

Gerçekleştirdiği sosyal projeler ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla sektöründe öncü olan Limak Enerji, 2019 yılını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.

Limak Enerji'ye çifte ödül, System.String[]

Gerçekleştirdiği sosyal projeler ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla sektöründe öncü olan Limak Enerji, 2019 yılını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Bursa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) ile Bursa Uludağ Üniversitesi'nin iş birliğiyle düzenlenen Yenileşim Ödülleri organizasyonunda Liderlik Ödülü'ne layık görülen şirket, dün akşam gerçekleşen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ekonomiye Değer Katanlar organizasyonundan da Sektör Lideri Ödülü ile döndü.


Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 46'ncısı gerçekleştirilen Ekonomiye Değer Katanlar 2019 organizasyonunda "Enerji Sektör Lideri Ödülü"ne layık görülen Limak Enerji, şehir ekonomisine sağladığı katkıların meyvesini topladı. Kurumun ödülü, Limak Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Nihat Özdemir'e takdim edildi. Limak Enerji, geçen yıl düzenlenen törende de "Enerji Sektör Lideri Ödülü'ne layık görülmüştü. Şirket, bu yıl da istikrarını bozmadı ve üç kez üst üste sektör lideri oldu. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, ihracat, en başarılı kobiler, vergi özel ödülleri, sektör liderleri ve dönüşüm kategorilerinde ödüllerin sahiplerini bulduğu törende Limak Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Nihat Özdemir'in yanı sıra Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ve UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı da hazır bulundu. Bursa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) ile Bursa Uludağ Üniversitesi'nin iş birliğinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yenilikçilik Sempozyumu ve 4. Yenileşim Ödülleri organizasyonunda Liderlik Ödülü'nün sahibi Limak Enerji oldu. Kurumların yenileşim süreçlerini içselleştirmelerine ve yenileşimi yönetebilmelerine destek olmak amacıyla düzenlenen ödül organizasyonunda liderlik, stratejinin yönetimi, bilgi, iş birlikleri ve diğer kaynakların yönetimi, çalışanların yönetimi, süreç yönetimi ve sonuçlar olmak üzere 6 kriterde verilen ödüller, düzenlenen törenle kuruluşlara takdim edildi.


Batuhan Özdemir, "Bütün paydaşlarımızla yüzde yüz iletişim ve memnuniyet odaklı hizmet üreten bir organizasyon olmak için verdiğimiz çabanın ödüller ile taçlandırılması bizi daha da cesaretlendiriyor ve motive ediyor" dedi.


Kurum adına ödülü alan Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir yenileşim, büyüme, gelişim ve sürdürülebilirliği temsil eden bu ödülün son derece değerli ve anlamlı olduğunu ifade etti. Özdemir, Limak Enerji'nin bütün paydaşlarıyla yüzde yüz iletişim ve memnuniyet odaklı hizmet üreten bir organizasyon olması için verdikleri çabanın ödüller ile taçlandırılmasının kendilerini daha da cesaretlendirdiğini ve motivasyon unsuru olduğu belirtti. Özdemir, kendini yenilemeyen kişi ve kurumların önce geriye düşeceklerini, ardından da kaybolup gideceklerini hatırlatarak, modern dünyanın en önemli ihtiyaçlarından biri olan enerjinin kaliteli, kesintisiz, ekonomik ve konforlu şekilde ulaştırılması için durmaksızın çalışmaya devam etmekte kararlı olduklarını belirtti. - BURSA

Limak Holding, Uludağ, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:18 Kaynak: İHA
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