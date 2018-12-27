Limak Enerji'ye İki Ödül Birden

BTSO tarafından düzenlenen 'ekonomiye değer katanlar' ödül törenine Limak Enerji şirketleri damga vurdu.

BTSO tarafından düzenlenen 'ekonomiye değer katanlar' ödül törenine Limak Enerji şirketleri damga vurdu. "Enerji sektör lideri" ödülü üst üste üçüncü kez Limak Enerji Uludağ Elektrik'e verilirken, grubun diğer şirketi Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ) "kurumlar vergisi" kategorisinde 6'ncı oldu.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 45'nci kez düzenlenen ekonomiye değer katanlar ödül töreni oda hizmet binasında gerçekleştirildi. İhracat, sektör liderleri ve vergide zirvede yer alan kurum ve kuruluşların ödüllendirildiği geceye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın iştirak etti.



Törende Limak Enerji şirketleri iki ödüle birden layık görüldü. "Enerji sektör lideri" ödülü üst üste üçüncü kez Limak Enerji Uludağ Elektrik'e verilirken, grubun diğer şirketi Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ) ise "kurumlar vergisi" kategorisinde 6'ıncılık ödülüne hak kazandı.



Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir şirket adına ödülleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'ın elinden aldı. Ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nihat Özdemir, ödülle Limak Enerji'nin sektördeki öncü konumunun tescillendiğini söyleyerek ülkemizin kritik süreçten geçtiği bir dönemde sektör olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti. Özdemir şöyle konuştu:



"Limak Enerji olarak müşteri memnuniyetini daima ön planda tutuyoruz. Biz, vatandaşlarımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Ülke olarak büyümeyi sürdürmemiz ve hedeflerimize ulaşmamız için daha çok çalışmamız gerekiyor. Diğer yandan sektöre yönelik bir analiz yaptığımızda, enerji tüketiminde bir artış gözlemliyoruz. Bu iyiye işaret. Cumhurbaşkanımız elektrik ve doğalgazda yüzde 10'luk bir indirim yapılacağını açıkladı. Bu indirimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Maksadımız enflasyonu düşürmek. Enerji fiyatlarının düşmesi, enflasyonun düşmesine büyük oranda destek olacaktır. Artık Türkiye'de krizi değil, nasıl büyüyeceğimizi ve hedeflerimize nasıl ulaşacağımızı konuşmamız lazım."



Limak Enerji Uludağ Elektrik, geçtiğimiz yıllarda düzenlenen törenlerde de "enerji sektör lideri" ödülüne layık görülmüştü. Şirket, bu yıl da istikrarını bozmadı ve sektör lideri olarak, Bursa ekonomisine sunduğu katkıyı tescilledi. - BURSA

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