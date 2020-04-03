Son Dakika › Ekonomi › Limak Holding, Vefa kolileri için 7 milyon lira, Milli Dayanışma Kampanyası için de 4 milyon lira... - Son Dakika Ekonomi
Limak Holding, Vefa kolileri için 7 milyon lira, Milli Dayanışma Kampanyası için de 4 milyon lira...
7 saat önce
Limak Holding, Vefa kolileri için 7 milyon lira, Milli Dayanışma Kampanyası için de 4 milyon lira olmak üzere 11 milyon lira bağışta bulundu.
Limak Holding, Vefa kolileri için 7 milyon lira, Milli Dayanışma Kampanyası için de 4 milyon lira olmak üzere 11 milyon lira bağışta bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:30 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı Zeki Çelik: "Beni en zor zorlayan oyuncu Neymar" Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek